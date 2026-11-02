Gasperini: no se puede subestimar la fuerza del Manchester United, y Carrick no se parece a mí

Gian Piero Gasperini, director técnico de la Roma, aseguró que su equipo afrontará el duelo ante el Manchester United considerando que está en su mejor momento, pese a los recientes malos resultados que atraviesa el conjunto inglés.

Gasperini también reconoció que su equipo sufre una escasez de opciones en el centro del campo, antes del esperado enfrentamiento ante el Manchester United, mañana martes, en el estadio de Old Trafford, dentro de la competición de la Liga de Campeones de Europa.

Según el diario italiano "Corriere dello Sport", Gasperini habló durante la rueda de prensa que ofreció en Mánchester antes del partido, en la que la Roma afronta el duelo con la moral alta, después de lograr una goleada ante el Udinese por 5-2, el pasado sábado, para colocarse en el tercer puesto a solo un punto del liderato.

Por su parte, el Manchester United perdió ante el Chelsea por dos goles a cero el mismo día, lo que aumentó la presión sobre su entrenador Michael Carrick.

Próximos partidos MUN Liga de Campeones 15:00 ROM

Gasperini declaró: "Atraviesan un periodo difícil a nivel de resultados en la liga, pero no podemos permitirnos distraernos por ello. El Manchester United sigue siendo un equipo fuerte, con jugadores de un nivel excepcional, además de que el ambiente en su estadio es apasionante y complicado. Nos preparamos para el partido como si fuéramos a enfrentarnos a la mejor versión del Manchester United".

Y cuando se le preguntó si el estadio de Old Trafford merece el apodo de "el teatro de los sueños", respondió: "Todos tienen derecho a soñar. Yo intento que mis sueños sean alcanzables en poco tiempo, empezando por mañana, en este magnífico estadio de fama mundial. Espero que eso se haga realidad".

Gasperini no podrá contar con los servicios de Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala y Manu Koné, mientras que el equipo recurrió a varios jugadores del filial durante el fin de semana para completar la plantilla.

El entrenador de la Roma explicó: "Echamos en falta a Pellegrini, Dybala y Koné en posiciones cercanas, por eso intentamos adaptarnos a la situación en algunos tramos. Tenemos a Castro como alternativa junto a Malen, pero sufrimos una escasez en el centro del campo. Espero que esto sea solo una fase pasajera".

Y añadió: "Hemos disputado los últimos siete partidos en circunstancias muy difíciles, pero siempre hemos tenido jugadores bien preparados, que lograron recuperarse rápidamente. En cuanto a Mora, está bien, y los 17 jugadores disponibles que tenemos están todos listos. Esperamos recuperar a todos los jugadores tras el parón internacional, pero esta semana representa un reto complicado".

Gasperini también elogió a los jugadores de banda de su equipo, diciendo: "¿Wesley? Wesley también ofrece un rendimiento muy bueno en esta posición. Era necesario que Molina tuviera la oportunidad de participar, y Rensch también ofreció una actuación muy buena. Esta posición consume mucha de su energía, pues recorren grandes distancias gracias a sus desmarques y su velocidad".

Y sobre lo difícil que resulta alcanzar el rendimiento perfecto, afirmó: "La perfección no existe, ni para los grandes equipos ni para nosotros. Nuestra fortaleza reside en que siempre intentamos evolucionar. Conocemos nuestras posibilidades y nuestras características, pero también somos conscientes de nuestra capacidad de ofrecer un mejor rendimiento en algunas situaciones".

Comentando el difícil periodo que atraviesa Michael Carrick, y si se asemeja a su breve experiencia con el Inter de Milán en 2011, Gasperini dijo: "Cada caso es distinto. No conozco los detalles concretos de la situación del Manchester United, pero sé que cuenta con jugadores fuertes. Puedes pasar por un periodo de sufrimiento, pero luego logras recuperar el equilibrio y arrancar de nuevo. ¡Espero que eso ocurra a partir de pasado mañana!".

Y sobre la comparación entre su situación actual y su experiencia con el Inter de Milán, añadió: "No permanecí allí demasiado tiempo en absoluto, pues disputé solo tres partidos, por eso no veo motivo de comparación".