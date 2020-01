Gasperini: "La recuperación de Zapata es un impulso adicional"

espera con anisas la reaparición en cancha de su goleador Duván Zapata, que podría darse este lunes, y así lo reflejó su técnico Gian Piero Gasperini en conferencia de prensa.

El timonel habló este domingo en la previa del juego ante y se mostró satisfecho con la posibilidad de que el 'Toro' sea de la partida, o al menos, aparezca como alternativa.

"La recuperación de Zapata es definitivamente un impulso adicional y nos da más fuerza" indicó Gasperini. Incluso aseguró que su recuperación cuenta como un refuerzo, ante la pregunta sobre los movimientos que planea el equipo en la temporada de fichajes. "No hay ninguna solicitud en especial", agregó.

