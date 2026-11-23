Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Manchester United no consigue levantar cabeza. Con Mauricio Pochettino en el banquillo por primera vez, los Red Devils sufrieron otra dura derrota ante sus históricos rivales del Liverpool.

En Anfield, el partido fue un monólogo del equipo de Iraola, que aprovechó también la temprana expulsión de Yoro para golear al United por 4-0. El marcador incluso se quedó corto para los Reds.

Tras el partido, en Sky Sports, el excapitán del Manchester, Gary Neville, criticó duramente las primeras decisiones de Pochettino y la actitud de los jugadores. El exlateral cargó especialmente contra De Ligt, que volvió a ser titular y estuvo desastroso durante todo el encuentro.

«Cuando vi su nombre en el once titular, me quedé atónito. Lo había visto en Como y estaba completamente fuera de forma. Él tenía que cubrir a Yoro y no lo hizo. Ya pasó apuros en los primeros 10 minutos. Tengo que decir que la colocación de Yoro y su capacidad para cubrir los espacios a su espalda son deficientes. Muy deficientes. Yoro debe saber desplazarse y cubrir al otro central: tienes que dar cobertura a tu compañero, pero él no lo hace. En conjunto, es una mala actuación del Manchester United».

Anuncios Anuncios

Visiblemente agitado y enfadado, Neville protagonizó después una escena que enseguida se hizo viral. Mientras hablaba del equipo, al que consideraba demasiado blando, y pedía a sus jugadores que despertaran, Neville empezó a abofetearse en directo por televisión mientras gritaba: «¡Tenéis que despertar! ¡Despertad! ¡Sois el Manchester United!».