Gary Neville, leyenda del Manchester United, cree que los 15 minutos que pasó viendo a su antiguo equipo frente al Fulham fueron los peores que ha presenciado jamás en 46 años siguiendo al club.

El Manchester United prolongó su mal arranque de la temporada actual con un empate 1-1 en el estadio de Craven Cottage, donde Lisandro Martínez marcó un gol en propia puerta de lo más ridículo antes de que Matheus Cunha rescatara el punto del empate con un disparo desviado en los últimos compases del encuentro.

El rendimiento del Manchester United no resultó nada impresionante durante la mayor parte del partido, y Neville quedó consternado por lo mal que jugaron y por lo que consideró una falta de esfuerzo.

De hecho, el hombre de 51 años sintió que lo que vio fue tan malo como nunca antes había visto en ningún equipo del Manchester United.

Neville declaró en el canal «Sky Sports»: «Sigo al Manchester United desde que tenía cinco años, y estos son los peores 15 minutos que he visto en mi vida. Una actuación absolutamente vergonzosa. Nunca he visto semejante dejadez. ¿Qué se le pasa por la cabeza a Carrick?».

Y añadió, según recogió el diario «Metro»: «Me cuesta muchísimo entender que se paseen. Nunca se debe pasear por un campo de fútbol. Es algo extraño».

Y continuó: «Son unos minutos de las camisetas azules jugando contra las blancas, y luego la situación se invierte; es un partido de fútbol extraño».

Y concluyó sus declaraciones: «Ninguno de los dos bandos va a progresar con esta dejadez. Basta con mirarlos: ¡van caminando!».

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