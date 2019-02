Gary Medel y su suplencia en el Besiktas: “La calidad no se pierde jamás”

El ‘Pitbull’ habló del ingrato presente que vive en el cuadro de Estambul. Además, adelantó los cruces previos de La Roja con miras a la Copa América.

Gary Medel no atraviesa un buen momento en el Besiktas. Este 2019, el formado en Universidad Católica perdió protagonismo en la escuadra de Estambul.

De hecho, en el empate 3-3 de este martes entre las Águilas y el Fenerbahçe de Mauricio Isla, en una nueva edición del clásico turco, el Pitbull fue suplente y, como ha venido ocurriendo hace varias jornadas, no salió de la banca.

Tras el compromiso, el capitán de la Selección chilena habló de su suplencia. "Jugar te da un beneficio aparte, pero si se entrena de buena forma la calidad no se pierde jamás y voy a estar preparado para cuando me toque de nuevo", señaló el ex jugador del Inter de Milán a Fox Sports.

Respecto a su futuro, Medel fue cauto. “Todavía no hablo de la renovación, me queda un año más, pero no sé lo que voy a querer para el futuro, vamos a hablar más adelante sobre eso”, comentó.

Por otra parte, el chileno se refirió a los próximos partidos amistosos que disputará La Roja por la fecha FIFA de marzo, y se mostró esperanzado con poder llegar de buena forma a la Copa América de Brasil.

"México es un buen equipo igual que Estados Unidos, van a ser dos buenas plataformas para la Copa América. Espero estar ahí para poder preparar de la mejor forma lo que va a ser esa competición", cerró.

El combinado nacional se enfrentará al Tri el próximo viernes 22 de marzo en San Diego y frente a The Stars and Stripes el martes 26 del mismo mes, en Houston.