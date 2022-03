Gary Medel se resiste al fin de la 'Generación Dorada' y asume el fracaso de La Roja

Un día después de que el sueño mundialista se acabara para la Selección chilena, Gary Medel asumió el fracaso de no asistir a la máxima de Qatar y dejó una reflexión en sus redes sociales.

Y es que la caída ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo caló hondo en una generación que marcó al fútbol chileno con los títulos en las Copas América de 2015 y 2016, además de dos citas planetarias consecutivas (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

"Como siempre lo he hecho en mi vida, hoy toca asumir. Ayer fracasamos como equipo y no conseguimos el objetivo", escribió el futbolista de los registros del Bologna en Instagram. Pero además señaló que "esto no significa que se acaba la historia ni que vayamos a bajar los brazos o dejar de hacer lo que más nos gusta".

Y agregó: "Quiero agradecer a la gente, que a pesar del resultado, nos esperó, alentó y aplaudió hasta el final. Juntos debemos trabajar para encontrar un nuevo camino, una nueva generación y que nuestra selección vuelva a estar en el lugar que se merece. Lo único que no está permitido para los que perseguimos nuestros sueños, es rendirse".

Mientras que en los micrófonos de TNT Sports el Pitbull manifestó su intención de continuar defendiendo la camiseta del 'Equipo de Todos'. “No es mi último partido, para nada. Mental y físicamente me siento muy bien. Estoy compitiendo a nivel internacional. Soy un aporte para la Selección. Para el presente y para el futuro. Hablo personalmente. Puedo seguir, ser un aporte. Luego cada uno tiene su objetivo, lo que quiere para el futuro. Quizás no quieran venir. Pero yo sí”, enfatizó.

Algo que también reafirmó Joaquín Montecinos luego de la dura derrota por 0-2 frente a los charrúas que sentenció la eliminación del combinado nacional. “Esta generación ha entregado mucho, no queda más que agradecerles”, reflexionó. Eso sí, recalcó que los jugadores históricos aún están vigentes. “Van a seguir. Tienen muchas ganas y no por un tropiezo van a dejar esto tirado. Van a seguir. Es su mentalidad”.

“Vamos a trabajar para estar en el próximo Mundial. Vamos a seguir luchando, esto no termina acá”, complementó.

Por su parte, Arturo Vidal hizo un lapidario balance y pidió mejorar el fútbol chileno. "La Generación Dorada era de puros triunfos, de cosas importantes, pero también hay que saber asumir que las otras selecciones están mejorando, hemos tenido un desgaste los últimos 12, 15 años que han sido duros, pero la gente lo agradece, esas dos copas que no habíamos ganado nunca en la historia las tenemos y nada, tenemos que sacar lo bueno y lo malo y esperar que salgan nuevos jugadores que nos ayuden en el proceso", apuntó.

"El fútbol chileno tiene que mejorar mucho sacar jugadores a Europa, o sino vamos a seguir cayendo en esto, creo que el peso de los grandes no está alcanzando para clasificar a un Mundial, se notó en estas eliminatorias, esperamos que se sumen nuevos talentos, se vayan a Europa a jugar, a tener otro roce para que nos ayuden en las eliminatorias que son bastante difíciles", añadió el volante de Inter de Milán.

Finalmente, el formado en Colo Colo apuntó a que hay que partir por "mejorar en los cadetes, el campeonato nacional que realmente está en un nivel muy bajo, se ve en competencias internacionales que no pueden pasar las primeras rondas y eso dice todo".

Consignar que la Selección remató en la séptima plaza con solo 19 puntos, a cinco de Perú que se quedó con el cupo para el repechaje por segunda vez en fila y enfrentará a Australia o Emiratos Árabes Unidos en su objetivo de clasificar a la máxima.