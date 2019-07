Gary Medel ilusiona a Universidad Católica: "Creo que voy a volver en un par de años"

El capitán de la Selección chilena visitó San Carlos de Apoquindo para alentar a los Cruzados en el duelo ante Deportes La Serena por Copa Chile.

Tras su participación con la Selección chilena en la de 2019, Gary Medel regresó al país y aprovechó sus días de descanso para visitar el Estadio San Carlos de Apoquindo y presenciar así el cruce entre Universidad Católica y Deportes La Serena por la segunda fase de la Copa .

El futbolista, de los registros del , estuvo alentando a los Cruzados en uno de los sectores VIP de la tribuna Sergio Livingstone, donde aprovechó de fotografiarse con varios hinchas del actual líder del Campeonato Nacional que le pidieron una postal.

Y tras el compromiso, que decidió la clasificación de los locales a través de los penales, el Pitbull se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la UC.

"Obviamente espero volver algún día, bueno, no espero, yo creo que voy a volver en un par de años, dos años puede ser y ojalá puedan recibirme con ese cariño que me dan en el día a día. Muy feliz así que espero que me apoyen y sigan viendo mi carrera", expresó al sitio oficial de los estudiantiles.

"El cariño traspasa los colores al estar en la Selección, y eso me lo he ganado a pulso, con sacrificio y esfuerzo dentro del campo y estoy feliz por eso, así como otros jugadores que se han ganado el cariño a través del tiempo, y es un agrado y nos pone contento a cada uno por todo el cariño que nos entregan".

Por otra parte, analizó la actuación de La Roja en el certamen continental, en el que remató cuarto. "Es un logro grande llegar hasta las semifinales pero el objetivo de nosotros obviamente no era quedar cuartos. Nuestro objetivo era ir por el campeonato pero era algo muy difícil, casi ninguna Selección ha logrado un tricampeonato y nosotros llegamos con ese objetivo pero no se logró. Hay que seguir, la vida continúa y ahora empezar las vacaciones, relajarse, estar con la familia, disfrutarlos y lo que viene que sea lo mejor", cerró.