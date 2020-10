Gary Medel ilusiona a Rueda de cara a los cruces ante Perú y Venezuela

El defensor contó cómo vio a La Roja en su ausencia y adelantó cómo se encuentra tras la lesión que lo dejó fuera de la doble fecha de Eliminatorias.

Gary Medel ilusiona a Reinaldo Rueda. El capitán de La Roja aclaró su estado tras su desgarro en el gemelo izquierdo que lo dejó fuera del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Además, en diálogo con Mega, analizó el arranque del representativo nacional en busca de la clasificación a 2022.

"Me hice otra radiografía y me salió bastante bien. La próxima semana empiezo a correr y a prepararme para los próximos partidos, lo veo de buena forma", afirmó el Pitbull, quien tiene bastantes posibilidades de recuperarse para la tercera y cuarta fecha, en noviembre próximo, ante Perú y .

Cabe recordar que el Rossoblù estimó 40 días como fecha para su recuperación, por lo que encendió las alarmas en el combinado criollo. Sin embargo, podría decir presente el 12 de noviembre, ante los incaicos, en el Estadio Nacional, y cinco días más tarde en Caracas frente a la Vinotinto.

Con respecto a los primeros dos encuentros en los que no pudo estar presente, frente a y , aseguró: "Tenía una pena grande de no poder estar con mis compañeros, pero los vi bien y me gustó ver a tantos jugadores jóvenes para que se vayan adaptando con el grupo. Estaba ansioso y nervioso. Desde ya tenemos que hacer puntos, porque si no es ahora, después se complica demasiado".

Por último, el formado en se refirió a su incursión como defensor central en , mismo puesto que cumple habitualmente en la Selección. "Antes de la lesión estaba jugando de central, hablé con el técnico (Siniša Mihajlović) y le gusté bastante en ese puesto", cerró.