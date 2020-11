Gareca: "Respetamos a Chile, pero mantendremos nuestra idea de juego"

El Clásico del Pacífico es nada más y nada menos que el escenario en el que Perú intenterá recomponerse en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2022 y Ricardo Gareca ya palpita el duelo ante .

Formación de Chile vs. Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas: convocados, once y suplentes

"Chile es muy fuerte en todo aspecto y las debilidades las observamos en forma privada, somos respetuosos de muchas cosas, sabemos que es una selección fuerte, es lo más importante de todo, tenemos que hacer un partido muy inteligente y trabajado, es típico en clásicos donde hay que tener mucha paciencia y hay que trabajarlos", sostuvo.

Formación para el partido y análisis del rival

