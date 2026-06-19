El defensa español Eric García, que se quedó en el banquillo en el empate sin goles ante Cabo Verde, habló sobre el mal inicio de España en el Mundial.

De cara al decisivo duelo del domingo ante Arabia Saudí, admitió que prefiere no cruzarse con Brasil en las primeras rondas, en una entrevista con el diario Mundo Deportivo.

Preguntado por los preparativos para el segundo partido y lo que hay que mejorar, García explicó: «Contra equipos que se encierran atrás, el pase debe ser muy rápido. Hay que ocupar los espacios interiores pese a la presión rival, porque así se generan más huecos y se abren las bandas. La selección siempre busca el fútbol ofensivo, por lo que no nos ha sorprendido la forma de jugar de los rivales».

Sobre el optimismo previo y si el debut fue una alarma o una confirmación, García afirmó: «Si miramos jugador por jugador, somos uno de los equipos que peleará por el título gracias a nuestra gran calidad en cada posición; pero eso demuestra que, por mucha ventaja que tengas, debes demostrarlo en el campo: todos los partidos son difíciles y aquí todos luchan por su futuro profesional, y nosotros también. Hablar es fácil; sigo pensando que somos favoritos, pero lo que cuenta son los hechos en el campo y debemos mejorar para mantener este nivel».

Sobre el próximo duelo ante Arabia Saudí, el joven defensa añadió: «El entrenador coincide: el partido ante Arabia Saudí será parecido al de Cabo Verde y estamos ajustando detalles técnicos para mejorar. Estoy seguro de que lo lograremos», aunque se negó a revelar los planes del cuerpo técnico. «No quiero desvelar ninguna estrategia ni detalle a los rivales».

Sobre el Mundial, destacó: «Alemania ha mostrado un gran nivel, y Corea del Sur me ha sorprendido con su estilo. Entre los jugadores, destaco a Diomande, aunque Messi sigue impresionando. Inglaterra y Croacia también han brillado; aquí todos muestran mucho talento».

Sobre el ‘hat-trick’ de Messi y si cree que mantendrá este nivel, el defensa del Barcelona admitió: «Siempre hay revuelo en torno a él y, pese a su edad, cuando lo ves jugar piensas que estará en el próximo Mundial. Es una locura. Demuestra gran inteligencia, serenidad y una capacidad extraordinaria para anticiparse a los espacios. Su hat-trick en el debut mundialista confirma su valía».

Al final, consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Argentina en octavos o en la final y sobre su anhelo de marcarles un gol, García cerró: «Ojalá sea en la final, porque marcar a Leo Messi será muy duro, pero jugar contra él es un sueño. Cuando salga al campo solo pensaré en ganar, pero al terminar sabré que he enfrentado al mejor de la historia».