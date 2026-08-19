García, mero espectador, y Hamza reclama lo suyo: "Sport" evalúa a los jugadores del Barcelona ante el Ahly

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, disputó la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper con un once titular fuerte ante el Al Ahly egipcio, este miércoles, pocos días antes del inicio de los blaugrana en LaLiga.

Por su parte, el diario catalán "Sport" destacó que Flick siguió confiando en Xavi Espart como jugador importante, mientras que Hamza Abdelkarim comenzó el partido como titular ante su exequipo, el Al Ahly.

El diario añadió: "También llama la atención que el Barcelona empezó con tres jugadores de perfil zurdo en la línea de ataque".

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El Barcelona logró la victoria sobre el Al Ahly por (2-1), en un partido en el que el conjunto catalán dejó buenas impresiones pese a lo ajustado del marcador, según "Sport".

La valoración del diario a los jugadores titulares del Barça ante el gigante rojo fue la siguiente:

Joan García (6) espectador: el portero del Barcelona apenas fue puesto a prueba durante toda la primera parte y solo tuvo que atajar un balón que resultó sencillo.

Eric García (6) comprometido: el jugador polivalente comenzó el partido en la posición de lateral. No estuvo brillante, pero cumplió con sus obligaciones de buena manera, como es habitual en él.

Jules Koundé (7) tranquilo: el defensa francés regresó a su posición original de central. Se mostró cómodo y muy tranquilo en una posición en la que brilló cuando era jugador del Sevilla. Y pese a no haber sido sometido a una prueba real, dejó impresiones positivas.

Gerard Martín (6) corrector: siguió ocupando la posición de central izquierdo. Estuvo atento, rápido y no cometió errores, dando a su equipo cierta dosis de seguridad.

Alejandro Balde (7) creador: el lateral izquierdo se sumó en repetidas ocasiones al ataque, aprovechando los movimientos de Raphinha, y su insistencia se vio recompensada con un magnífico pase a Hamza Abdelkarim, del que llegó el gol que adelantó al equipo.

Marc Bernal (7) entusiasta: el centrocampista se mostró en buena forma y dejó ver su deseo de competir por un puesto de titular en el equipo, pese al fichaje de Rodri. Fue siempre un apoyo para sus compañeros gracias a su generosidad y su inteligencia táctica, y también destacó en la conducción y el pase del balón.

Xavi Espart (8) brillante: comenzó como titular en el mediocampo y desempeñó un papel cercano al de Pedri, con tendencia hacia la banda izquierda. Juega con una velocidad superior a la de los demás, y fue intenso, agresivo y preciso en el pase. Recuperó numerosos balones y estuvo cerca de marcar un gol que habría premiado su gran partido.

Fermín López (7) hiperactivo: el centrocampista ofensivo tuvo una clara ocasión tras regatear al portero, y también creó una excelente oportunidad para Raphinha. Fue uno de los jugadores más destacados del partido, además de sus habituales aportaciones defensivas.

Lamine Yamal (6) relajado: todavía necesita algo de tiempo para recuperar su mejor nivel. Cometió algunos errores en el pase que no suele cometer, pero dejó destellos de su talento excepcional. Se le vio disfrutando del juego, pese a necesitar recuperar el ritmo de partidos. Su nivel fue mejorando gradualmente con el paso del tiempo.

Hamza Abdelkarim (7) reivindicado: el delantero egipcio comenzó el partido ante su exequipo, el Al Ahly. Tuvo una clara ocasión, pero su deseo de marcar lo llevó a precipitarse y a caer en fuera de juego. Se resarció y anotó el primer gol del Barcelona, tras una destacada acción ofensiva y un magnífico disparo con su pierna izquierda, para seguir reforzando sus opciones con el primer equipo.

Raphinha (8) impecable: el extremo brasileño volvió a jugar en la posición de extremo izquierdo, una de sus mejores posiciones. Ofreció sus habituales arranques y destacó por su juego vertical, y estuvo cerca de marcar con un potente disparo desde fuera del área. Puede que no siempre sea preciso, pero su entrega fue total, y quedó claramente reflejado en el minuto 27, cuando volvió a defender con fuerza. Consiguió un penalti y lo ejecutó él mismo con éxito.

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