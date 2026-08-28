García: el brillo de Simón resalta la fuerza del Barcelona, y no me gusta ver estas imágenes

Joan García, guardameta del Barcelona, recibió el premio al mejor portero de LaLiga la temporada pasada antes del inicio del partido entre el Barça y el Athletic Club, ayer jueves, para luego convertirse durante el transcurso del encuentro en un mero espectador, después de mantener su portería a cero por segundo partido consecutivo.

Según el diario español Mundo Deportivo, García declaró sonriente tras el final del partido: "Estaría dispuesto a firmar un compromiso de que los rivales no me tiren a puerta en todos los partidos".

García también dedicó un elogio especial a su compañero en la selección española Unai Simón, que recibió el premio al mejor jugador del partido.

García afirmó: "Hicimos un gran partido ante un rival que siempre pone las cosas difíciles. Unai fue el mejor, y eso significa que atacamos bien y generamos ocasiones. Pudimos marcar más, pero lo más importante es que estuvimos bien defensivamente".

Y añadió: "Todos hicieron un partido magnífico. La línea defensiva, con este sistema que resulta complicado para ellos y les exige concentración durante todo el partido, mostró un gran nivel".

El guardameta puso el foco en el nombre de Xavi Espart, diciendo: "Xavi Espart es increíble, es otro jugador que sale de la cantera del club. Y teniendo en cuenta que ya me siento un poco veterano a los 25 años, intento ayudarlos y apoyarlos".

Y continuó: "Veo que todos sienten una gran ilusión. Tenemos un grupo más joven que el del año pasado. Tenemos mucha energía y ganas de hacer cosas bonitas junto a muchos hijos del club. Contamos con una plantilla bastante completa y podemos gestionar los minutos de juego. Si no nos exigimos más, no lo lograremos. Vamos por el buen camino, pero acabamos de empezar".

Por último, García comentó sobre la agresión de la policía a un joven aficionado del Barcelona antes del partido ante el Elche, diciendo: "Son cosas que no nos gusta ver en el mundo del fútbol. El club tomó su decisión y nosotros estamos del lado del club. No tenemos mucha influencia en este tipo de asuntos, pero en lo que respecta a lo que el club ha decidido, los apoyamos con toda la fuerza".



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