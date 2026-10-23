García antes del Clásico: los títulos no se deciden en octubre

Joan García, portero del Barcelona, tiene la mirada puesta en el esperado Clásico frente al Real Madrid el próximo domingo, un partido al que llega con la moral alta, ya que nunca antes ha perdido ante el conjunto merengue.

Este será el tercer enfrentamiento de García ante el equipo blanco con la camiseta del Barça, tras la final de la Supercopa de España de la temporada pasada, que terminó con victoria de su equipo por tres goles a dos, y el último partido de Liga, que acabó con un dos a cero y decidió el título de LaLiga a favor del club catalán.

El portero del Barcelona participó en la jornada de puertas abiertas con los medios previa al duelo frente al equipo del entrenador José Mourinho, donde lanzó un mensaje lleno de confianza y ambición en unas declaraciones concedidas al canal oficial del club. Tras la última derrota ante el Paris Saint-Germain, el guardameta aseguró que el equipo ya ha pasado página y está listo para disputar uno de los partidos más difíciles e importantes de la temporada.

García afirmó, según recogió el diario español Mundo Deportivo: "Estamos bien y con ganas del partido del domingo", reconociendo que la derrota en París no estaba en los planes del equipo.

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García explicó: "Queríamos ganar en París, fue un partido difícil, pero lo bueno de jugar cada tres días es la capacidad de concentrarse rápido en el siguiente duelo".

A pesar del resultado del partido, García elogió el "espíritu competitivo" que mostró el Barcelona frente al campeón de Europa, y señaló la oportunidad de sacar "conclusiones positivas del partido para aprender y corregir los errores".

El portero restó importancia a asestar un golpe decisivo en la lucha por el título de la Liga española en esta fase tan temprana de la temporada. Y aunque el enfrentamiento ante el Real Madrid siempre tiene un carácter especial, sobre todo con el Barcelona aventajando actualmente a su eterno rival por seis puntos, García se encargó de recordar a todos que el camino aún es largo. Declaró: "Los títulos no se deciden en octubre, y sería un error pensar que ya tenemos las cosas resueltas; respetamos a nuestro rival y aspiramos a hacer un gran partido y ganar el Clásico en nuestro estadio".

A nivel individual, García dedicó palabras de elogio a su compañero belga Thibaut Courtois, a quien considera "uno de los mejores porteros del mundo". No obstante, el guardameta del Barcelona prefirió centrarse en el rendimiento colectivo del equipo antes que en los duelos individuales entre estrellas, y recalcó: "El domingo es un duelo entre el Barcelona y el Madrid, no Courtois contra Joan ni Mbappé contra Lamine".

García prevé un enfrentamiento muy peligroso ante el Real Madrid, especialmente por su gran poderío ofensivo con jugadores como Kylian Mbappé, Yan Diomande, Arda Güler y Jude Bellingham, pero al mismo tiempo confía plenamente en el estilo de juego del Barcelona. El guardameta añadió: "Pueden hacer mucho daño en la zona de ataque, pero este es el tipo de partidos que preferimos, y también sabemos lo que queremos hacer y cómo vamos a jugar".

Más allá del ambiente del Clásico, Joan subrayó el potencial del Barcelona para toda la temporada como un equipo con ambición en las tres competiciones. Explicó que las aportaciones de los nuevos fichajes y el rendimiento colectivo del equipo, que se ha traducido en una sola derrota en 12 partidos oficiales y un registro perfecto en la Liga, invitan al optimismo, aunque recalcó que la continuidad es la verdadera clave. Lo justificó así: "Estoy contento con el equipo y con la forma en que jugamos, y lo más importante es mantener este nivel".

El objetivo del equipo sigue siendo pelear por todos los títulos hasta el último aliento. García afirmó: "Tenemos un equipo capaz de ganarlo todo, hemos demostrado nuestra capacidad para competir contra cualquier equipo, y nuestro objetivo es estar presentes con fuerza en cada competición hasta el pitido final".

En este sentido, el portero situó la Liga de Campeones de Europa al mismo nivel de ambición que la Liga española y la Copa del Rey, y añadió: "Tenemos la plantilla adecuada para las tres competiciones, y ese es el objetivo principal: creer en nosotros mismos, trabajar duro y luchar por conseguirlo".