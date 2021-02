Gárate: " Simeone es uno de los tres mejores entrenadores del mundo, por no decir el mejor"

Gárate admite en Goal.com que ve al Atleti campeón de Liga, si jugara hoy sería como Joao Felix y entre Messi o Mbappé se queda con el argentino.

Con la elegancia, uno nace o no. Y, si la tienes, la llevas adherida al alma. Igual en tu casa, que en un terreno de juego. José Eulogio Gárate, ex-jugador del Atlético de Madrid en la década de los 60´y 70', pichichi en tres ocasiones, campeón de tres Ligas, dos Copas y una Intercontinental, e ingeniero industrial para más señas, es uno de los máximos representantes de esa elegancia en las formas y en los fondos.¿Conocen a muchos jugadores que, el día de su retirada, se hayan visto arropados por tantos afines como rivales? El mil veces llamado "Ingeniero del área", Don José Eulogio Gárate Ormaechea, tuvo ese honor, ganado a golpe de saber estar. Demasiado pronto. Culpa de un hongo,clavado en surodilla con un taco. Tenía sólo 31 años.

Usted es un mito en el Atlético pero casi ficha por el Athletic Club de Bilbao

“Yo no había salido de Eibar. Estudiaba en Bilbao. Para mí, el Athletic Club era la referencia. Era un equipo muy importante en España. Pero no había hecho el servicio militar y no pude fichar por ellos”.

Y llega al Atleti, mentalizado de que iba a ser suplente

“Fue Daucik, mi entrenador en el Indauchu, quien habló con la secretaría técnica del Atlético de Madrid sobre mí. Firmar ese contrato fue increíble para mí porque la plantilla del Atleti acababa de ganar la liga (temporada 65-66). En aquel equipo estaban Griffa, Mendoza, Ruíz Sosa, Adelardo, Leivinha llegó después, Calleja… un equipazo. Yo vine pensando…voy, acabo la carrera y a ver. Pero poco a poco fui encajando, marqué goles y me pasé 11 temporadas en el club”.

¿Qué tipo de delantero sería ahora Gárate?

“Sin tener su calidad ni su velocidad, sería algo así como Joao Felix. Me encanta. Pero yo, con menos cualidades físicas y técnicas”.

¡No me fastidie! ¡Que usted es una institución y él acaba de llegar, como aquel que dice!

“Es joven y tiene que hacerse todavía. Pero yo le veo un futuro muy prometedor. Tiene que ganar confianza. La suya, la de sus compañeros y la del entrenador. De esa forma, en 1 ó 2 años llegará a ser lo que nos imaginamos que va a ser. Yo confío mucho en él".

Puestos a comparar ¿qué tiene Suárez de Gárate o viceversa, como prefiera?

“Igual… que los dos vamos bien de cabeza. La velocidad, el arranque en corto. En balones que quedan en el área tenía yo esa punta de velocidad de uno o dos metros que me permitía anticiparme al rival. Y él también tiene eso, a pesar de su veteranía. A todos los clubes les gustaría tener a un jugador como Luís Suárez en su equipo”.

Mejor tenerle como amigo que como rival

“Siempre está con el gatillo preparado. Tiene habilidades que son admiradas y perseguidas por todos los clubes. En cuanto se despista uno, ya te ha marcado un gol”.

¡Lo bien que le va eso a un Atleti que aspira a ganar la Liga! Por cierto ¿usted le ve ganándola?

“Veo muy difícil que, tal y como están hoy, el Barcelona o el Real Madrid puedan superar a este Atleti. Tiene una solidez envidiable, con un portero soberbio, con los tres defensas (como Savic, Felipe, Giménez y ahora Hermoso), que le dan mucha libertad a los laterales para apoyar el centro del campo, pero siempre protegiendo la zona del centro con Koke, Saúl y Llorente, que ha progresado como debía haberlo hecho Joao Felix, pero que aún no lo ha hecho. Y delante ya ni hablamos con Suárez y Correa, que pelea y trabaja mucho. Es un tormento para las defensas”.

¿Mantiene su pronóstico a pesar del empate de ayer ante el Levante?

“Si, sí. Yo no tengo duda de que el Atleti va a aprovechar su oportunidad de ganar la Liga. El Atleti lo está teniendo todo. Incluso fortuna. Y los jugadores que no suelen ser habituales, cuando les toca no desentonan”.

Esa transformación de Llorente ¿es mérito del jugador o del entrenador?

“Su constancia y su trabajo son asombrosos pero el entrenador le ha dado opciones, le ha guiado y le ha convertido en un jugador muy importante”.

Es uno de los muchos cambios que ha impulsado Simeone. El de sistema no le ha ido mal

“A mí me gusta. Le da solidez y eso cuenta mucho a la hora de ir a por la liga. Si no ganamos la Liga sería increíble. No podemos dejar escapar esta oportunidad”.

¿Le parece Simeone el mejor entrenador que ha tenido en Atlético de Madrid?

“Me parece que es uno de los tres mejores del mundo, por no decir el mejor. En el Atleti ha habido entrenadores muy importantes. Marcel Domingo, por ejemplo. Pero Simeone ha conseguido imponer un estilo de juego que, a veces, no ha gustado pero ha dado resultados. La escuela Simeone, aún con detractores, ha sido muy exitosa”.

La Champions está colocando a cada cual en su sitio. ¿Dónde ve al Atleti?

“Pues al Chelsea sí que creo que le vamos a ganar. Es cierto que hay rivales muy complicados y si llegas a la final contra equipos como el Bayern pues es muy difícil ganarla, el Liverpool, la Juve… son grandes equipos. Yo no sé si es el mejor candidato para ganar la Champions, pero sí que le veo con posibilidades de ganarla, aunque cualquier detalle puede marcar la diferencia. Insisto en que la suerte tiene que estar a tu favor”.

Hacer camino en Europa tienen mucho mérito. Nuestra liga ya no es lo que era

“Está claro. Lo del Barça fue un desastre para el futbol español. La sensación que transmitió. Pero es que al Madrid le pasa igual. O bien por lesiones o por razones diversas, no arranca, teniendo jugadores importantes. No se le ve un equipo sólido”.

El artículo sigue a continuación

Esto tiene que acabar en alto, José Eulogio ¿usted es más de Mbappé o de Messi?

“Mbappé tiene 22 años. Messi 34. Físicamente no se puede cuestionar lo que es el francés. Pero como jugador…como jugador para mí está primero Messi, después Messi y tercero Messi. Para mí es el mejor de todos los tiempos.”

María José Hostalrich