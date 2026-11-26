Cómo ver el Gante - Estrella Roja con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Planet Group Arena

El Gante recibe al Estrella Roja en el Planet Group Arena de Gante en la Conference League. Ambos clubes buscan mejorar su posición en la fase de liga.

El conjunto belga llega en el 18.º puesto y necesita resultados para alejarse de los problemas. El equipo de Rik De Mil perdió 1-0 ante el SK Beveren en la liga el 22 de noviembre, un revés después de imponerse 1-0 al Kortrijk a principios de mes.

Al Gante le ha costado marcar en Europa últimamente. En su último encuentro continental empató 0-0 con el KuPS.

El Estrella Roja ocupa el 15.º puesto en la misma clasificación y llega en una forma mucho mejor en la competición nacional. El equipo de Albert Riera venció 2-0 al FK Radnik Surdulica en la Super Liga el 21 de noviembre y ha ganado sus cinco partidos más recientes.

El club serbio también derrotó 2-1 al Inter Club d'Escaldes en esta competición el 5 de noviembre. Esa racha le da una clara ventaja en cuanto a dinámica antes de viajar a Bélgica.

Los dos clubes ya se han enfrentado en Europa: el Estrella Roja ganó ambos partidos de la Liga Europa en 2020.