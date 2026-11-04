Con el Slovan Bratislava, al que entrena desde el verano pasado, el marfileño ha establecido ahora un récord de la Champions League que nadie querría tener.

El martes por la noche, el equipo de Toure perdió 0-4 ante el LASK en Austria, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Así, el Slovan se ha convertido en el primer club de la historia de la competición que pierde cada uno de sus cuatro primeros partidos de una temporada por al menos tres goles de diferencia.

El Bratislava había sufrido una goleada ante el vigente campeón, el PSG, en su debut (1-6). Antes del duro 0-4 en Linz, también había caído con claridad ante el VfB Stuttgart (0-3) y en casa de la AS Roma (0-4). Con un balance de goles de 1-17 y 0 puntos, el campeón eslovaco ocupa el último puesto de la clasificación de la fase de liga de la Champions League.

Yaya Toure y el Slovan Bratislava tampoco tuvieron opciones ante el LASK

El Bratislava esperaba sumar sus primeros puntos ante el LASK, sobre el papel su rival más débil hasta ahora en esta edición de la Champions League. Sin embargo, el equipo de Toure ya perdía 0-3 al descanso sin apenas opciones y, poco después de la reanudación, los austríacos marcaron el cuarto gol y sentenciaron definitivamente el partido.

«Sinceramente, ahora mismo es muy difícil», dijo un abatido Toure tras la nueva derrota. «Ellos fueron más agresivos, quizá nosotros no luchamos lo suficiente».

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Como jugador, el exinternacional marfileño tenía aspiraciones muy distintas en la Champions League. En la temporada 2008/09 llegó a conquistar el trofeo con el FC Barcelona. Disputó diez partidos en el camino hacia el título y jugó los 90 minutos de la victoria por 2-0 ante el Manchester United en la final.

Toure, que durante años estuvo entre los mejores centrocampistas del mundo, disputó un total de 70 partidos de la Champions League con el Barça, el Olympiacos de El Pireo y el Manchester City. El marfileño puso fin a su carrera como futbolista en 2020 y comenzó su trayectoria como entrenador algo más de un año después. Entre otros cargos, trabajó como entrenador de las categorías inferiores del Tottenham Hotspur (de 2022 a 2023) y como segundo entrenador de la selección de Arabia Saudí (de 2023 a 2024). El puesto en Bratislava, donde tiene contrato hasta 2029, es el primero del técnico de 43 años como entrenador principal en el fútbol profesional.

¿Establecerán el Bratislava y Yaya Toure otro récord negativo en la Champions League?

A las numerosas decepciones en el ámbito internacional se suma que, hasta ahora, las cosas tampoco marchan según lo previsto para los eslovacos bajo las órdenes de Toure en la liga nacional. Tras 13 jornadas, el Slovan es segundo, pero corre el riesgo de quedarse sin el título de liga por primera vez desde 2018. La distancia con el líder, el Dunajska Streda, ya es de ocho puntos.

En la Champions League, el Slovan aún podría establecer otro récord negativo en los cuatro partidos que le quedan de la fase de liga. Desde las dos derrotas contra el AC Milan en 1992, el Bratislava ha perdido 14 partidos consecutivos en la competición. El récord negativo lo ostenta el Jeunesse Esch de Luxemburgo, que cayó 16 veces seguidas entre 1973 y 1987 en la Copa de Europa, predecesora de la Champions League.

Si vuelve a perder en sus próximos partidos de Champions contra el Betis de Sevilla (24 de noviembre) y el Shakhtar Donetsk (9 de diciembre), el Slovan igualaría la marca negativa del Jeunesse Esch. Después, los eslovacos se enfrentarán al Lille OSC (19 de enero, fuera de casa) y al Inter de Milán (27 de enero, en casa).