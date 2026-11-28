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Frank Lampard admitió que «ganó el mejor equipo» después de que el Coventry perdiera 3-0 ante el Leeds el sábado en Elland Road. Dominic Calvert-Lewin y un doblete de Sean Longstaff sentenciaron a su equipo. Al técnico del Coventry le frustró la forma en que encajó los goles, pero insistió en que el resultado no definirá su temporada y centró su atención en la visita del Ipswich del martes.

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Lampard reconoce la superioridad del Leeds

Lampard admitió que «ganó el mejor equipo» después de que el Coventry perdiera 3-0 ante el Leeds en Elland Road. En declaraciones a BBC Match of the Day, afirmó: «Ganó el mejor equipo, eso quedó claro. Lo positivo es que no hemos jugado así muchas veces esta temporada, quizá ante el Arsenal en el primer partido».

Calvert-Lewin, que firmó recientemente un nuevo contrato , abrió el marcador cinco minutos antes del descanso. Longstaff anotó el segundo justo antes del intermedio y selló la victoria mediada la segunda parte. El resultado elevó al Leeds a la sexta posición, mientras que el Coventry está solo tres puntos por encima de la zona de descenso.

Al técnico del Coventry le frustran los goles encajados

«En los últimos partidos hemos mostrado un gran espíritu competitivo y energía, pero hoy hemos estado por debajo de ese nivel. El Leeds ha estado a la altura y es un muy buen equipo», continuó Lampard.

Y añadió: «Los dos goles [de la primera parte] fueron decepcionantes para nosotros. No puedes permitir que Dominic Calvert-Lewin entre con tanta facilidad. No es fácil venir aquí e imponerse. Es decepcionante, pero sé cuánto se están esforzando los chicos. El Leeds lleva un par de años en esta liga y está en una fase distinta».

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La racha fuera de casa, una preocupación creciente

La derrota supuso un regreso doloroso a Elland Road para Lampard. En 2019, su Derby eliminó al Leeds en las semifinales del play-off de ascenso del Championship tras el escándalo de espionaje. El Coventry solo ha ganado uno de sus seis partidos de liga fuera de casa esta temporada, ante el Nottingham Forest.

Sin embargo, Lampard insistió en que el tropiezo no desviará de su camino al recién ascendido. «Estos partidos pueden pasar. ¿Definirán nuestra temporada? No. Pero la reacción en los próximos partidos es importante, y también lo es que aprendamos de esto», afirmó.

El duelo ante el Ipswich cobra importancia

El Coventry vuelve el martes al CBS Arena para enfrentarse al Ipswich, y Lampard sabe lo importante que es ese encuentro. «El próximo, contra el Ipswich: esos son los partidos que definirán nuestra temporada», dijo.