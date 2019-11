Ganar y gustar, la mentalidad de Guatemala para su amistoso

Carlos Gallardo sentenció que la Bicolor busca cerrar de la mejor forma este año.

Guatemala está lista para cerrar con su actividad este 2019. La Bicolor enfrentará a Antigua y Barbuda en un duelo que, a pesar de ser amistoso, consideran muy importante para demostrar el buen momento que vive el combinado nacional.

Carlos Gallardo, defensa del cuadro guatemalteco, recalcó la importancia de este duelo para mantener al equipo en buen ritmo. “Nos enfrentaremos a otro rival del caribe y que está en la Liga B, hemos jugado antes contra ellos y la última vez perdimos, pero será un partido bonito y disputado que nos dará una idea a lo que nos enfrentaremos el siguiente año”, sentenció.

El jugador habló sobre la cancha del Estadio Israel Flores, la cual considera que no está en su mejor estado. “La gramilla es diferente a la del Doroteo, esta no está en buenas condiciones, por fuera se ve bien pero el balón pica mal, aunque esto no es excusa, ahora nos tocará ver como contrarrestar esto y así hacer un buen trabajo”, añadió.

“Guatemala no merecía estar en la Liga C, aprendimos mucho porque iniciamos de cero, nos ayudó a tomar confianza y ahora tenemos gansa de hacer las cosas bien, hemos sido un equipo ordenado y que no se da por vencido”, puntualizó Gallardo sobre la participación de su escuadra en la Liga de Naciones de la Concacaf.