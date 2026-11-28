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Callum Wilson ha retado al Brentford a ganar un título o clasificarse para una competición europea después de que su doblete condenara al Manchester United a una humillante derrota por 4-0. El resultado supone un desastroso estreno de Mauricio Pochettino en Old Trafford, donde su equipo sufrió otro descalabro defensivo y sigue en la zona de descenso de la Premier League.

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Wilson lidera al Brentford en Old Trafford

El delantero del Brentford Wilson fue el artífice de la debacle del Manchester United el sábado , con dos goles en una primera parte dominada por los visitantes que dejó atónita a la afición de Old Trafford. El experimentado atacante estrenó su cuenta goleadora de la temporada en el minuto 19: se coló entre dos defensas inmóviles y remató un inteligente pase de Dango Ouattara.

El segundo gol visitante llegó apenas 13 minutos después y volvió a dejar al descubierto la fragilidad de la defensa de Pochettino. Mikkel Damsgaard abrió la zaga del United con un pase preciso que permitió a Ouattara asistir de nuevo a Wilson. El delantero no perdonó con un potente remate y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. Tras el pitido final, Wilson expresó a Sky Sports su satisfacción por el resultado: «Dos 4-0 seguidos está bien, pero todo se debe al trabajo duro que hace todo el mundo entre bastidores».

El Brentford fue eficaz durante toda la tarde y mantuvo la calma incluso cuando la afición local intentó animar a su nuevo entrenador. Wilson reconoció el ambiente, pero insistió en que el equipo siguió centrado en su propio plan. «Sabíamos que la afición iba a apoyar al entrenador [Mauricio Pochettino] y al equipo. Se trataba de jugar nuestro propio partido», explicó el delantero. «Fue un momento bonito y al final todos pudimos celebrarlo».

El Brentford apunta a Europa

Aunque los titulares se centrarán en la crisis del Manchester United, las estadísticas de Opta reflejan la magnitud de sus problemas: el equipo ha perdido dos partidos de liga consecutivos por al menos cuatro goles de diferencia por primera vez desde el 26 de diciembre de 1963. Wilson, por su parte, mira hacia un futuro prometedor para el Brentford bajo la dirección de Keith Andrews.

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Wilson explicó la mentalidad que impulsa al club del oeste de Londres y señaló que, pese a su tamaño relativamente modesto, trabaja con una entrega extraordinaria. «Es un club más pequeño que hace todo lo posible para rendir al máximo de sus capacidades», afirmó. «Todos los que están dentro sienten que pertenecen a este nivel. El siguiente paso del club en su evolución es ganar un título o dar el salto a Europa».

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Con su compañero de ataque Thiago actualmente de baja, Wilson está decidido a liderar ese objetivo. «El equipo trabaja con quien esté en cada posición. Fue bonito marcar mi primer gol en liga con el club. En ausencia de Thiago, se trata de aprovechar las oportunidades como delantero», añadió.

Continúa la pesadilla de Pochettino

El inicio de Pochettino en el Manchester United dista mucho de ser ideal. Tras caer por 4-0 ante el Liverpool en Anfield, el equipo empató 2-2 a domicilio frente al Sporting CP en la Champions League. Sus dificultades continuaron en el primer partido del argentino en el banquillo de Old Trafford.

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La situación no mejoró tras el descanso: los intentos del United de remontar se toparon con la madera y la falta de acierto. Un disparo lejano de Youri Tielemans sacudió el larguero, mientras que un remate de cabeza de Harry Maguire fue despejado sobre la línea de gol. Sin embargo, las escasas esperanzas de reacción se desvanecieron cuando Kristoffer Ajer empujó a la red un balón procedente de un córner, aprovechando otra acción defensiva en la que los jugadores se quedaron parados. Kevin Schade agravó el desastre en los últimos minutos con una sutil vaselina por encima de Senne Lammens para establecer el 4-0.

Crece el temor al descenso en el United

Las cifras son desoladoras para el Manchester United, que ha encajado ocho goles sin marcar ninguno en sus dos últimos partidos. La derrota también deja al equipo hundido en la 19.ª posición con solo ocho puntos, mientras que la victoria eleva al Brentford al quinto puesto con 20. El United podría caer al último lugar de la tabla si el Crystal Palace vence al Hull City el domingo.