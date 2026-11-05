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Avram Glazer, copropietario del Manchester United, ha desatado una nueva polémica al sugerir que el club no necesita cosechar éxitos en el terreno de juego para seguir siendo una potencia comercial. Sus comentarios llegan en un momento delicado para el Manchester United, que atraviesa dificultades cerca de la parte baja de la clasificación de la Premier League.

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Glazer prioriza la marca por encima de los títulos

En unas declaraciones que sin duda alejarán aún más a una afición ya frustrada, Glazer ha afirmado que la salud financiera del club no está estrictamente ligada a su rendimiento sobre el terreno de juego. El empresario estadounidense de 66 años hizo estas declaraciones durante una de sus escasas apariciones públicas, en la Conferencia de Inversión Deportiva de Deutsche Bank celebrada en Londres, según informó The Athletic. Allí le preguntaron por la relación entre la excelencia deportiva y los ingresos comerciales.

Glazer estableció comparaciones con otras grandes franquicias deportivas y señaló a los New York Yankees de las Grandes Ligas de Béisbol y a los Dallas Cowboys de la NFL. Destacó que ambos siguen siendo marcas de enorme peso mundial pese a llevar largos periodos sin ganar títulos.

La postura del propietario parece responder a una línea de pensamiento constante en la directiva de Old Trafford durante los últimos años. Esta filosofía recuerda a las declaraciones que hizo en 2018 Ed Woodward, exvicepresidente ejecutivo. En una llamada con inversores hace seis años, Woodward afirmó: «El rendimiento deportivo no tiene realmente un impacto significativo en lo que podemos hacer en el ámbito comercial del negocio».

Estabilidad financiera pese a los malos resultados

Pese a no haber conquistado la Premier League recientemente, el Manchester United sigue siendo un gigante empresarial. Forbes sitúa actualmente al Manchester United como el tercer club de fútbol más valioso del mundo, solo por detrás de los gigantes españoles Real Madrid y Barcelona.

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El momento de estas declaraciones es especialmente delicado, ya que llegan poco después de que los aficionados protestaran con cánticos contra la propiedad durante un reciente partido europeo. Aunque el equipo puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar con una remontada para imponerse por 3-2 a la Roma en la Champions League, el ambiente en Old Trafford sigue siendo tóxico.

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Aumenta la presión sobre Michael Carrick

El equipo de Michael Carrick mostró carácter para remontar una desventaja de dos goles ante el conjunto italiano, pero la victoria quedó empañada por la expulsión de Matheus Cunha en los últimos minutos. El delantero brasileño se perderá ahora importantes partidos europeos, lo que reducirá aún más los efectivos de una plantilla a la que le ha costado mantener la regularidad durante toda la temporada.

El Manchester United ocupa actualmente la 17.ª posición de la Premier League, tras lograr una sola victoria en sus primeros nueve partidos: el 5-2 ante el Ipswich Town del 30 de agosto. Sus problemas en las competiciones nacionales se agravaron con una eliminación temprana de la Copa de la Liga tras perder por 3-2 ante el Brighton en Old Trafford.

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Duelo crucial contra el Aston Villa

El United se prepara ahora para un duelo crucial de la Premier League el domingo contra el Aston Villa, décimo clasificado con 12 puntos, que afronta el partido con la intención de recuperarse de la derrota por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League.