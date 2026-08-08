Ganancias asombrosas y una acción judicial: el fichaje de Salah cambia las tornas en 72 horas

Ertuğrul Doğan, presidente del club turco Trabzonspor, reveló el rápido impacto económico del fichaje de Mohamed Salah, subrayando que el entusiasmo de la afición por la operación se reflejó de forma directa en las ventas de abonos de temporada, que alcanzaron una cifra llamativa en pocos días.

Doğan afirmó, en declaraciones al canal turco "HT Spor", que el club vendió abonos de temporada por un valor cercano a los 550 millones de liras turcas (unos 11,5 millones de dólares) en apenas tres días desde el anuncio de la incorporación de Salah, explicando que esta cifra no incluye las ventas de camisetas de la estrella egipcia, que aún no se han contabilizado.

El presidente del Trabzonspor añadió que los ingresos obtenidos únicamente por los abonos ya cubrieron más de la mitad del coste anual del fichaje de Salah, señalando que el club se marca como objetivo alcanzar los 25.000 abonos de temporada para cubrir el coste por completo.

Doğan elogió el apoyo de la afición, que describió como algo que superó las expectativas de la directiva del club, afirmando que los aficionados del Trabzon aspiraban a fichar a una estrella del calibre de Salah, y que el cuerpo técnico también esperaba una operación de este nivel.

Dijo que la directiva del club era consciente de antemano del deseo de la afición de cerrar un gran fichaje, pero que no esperaba que la reacción llegara con esta magnitud y rapidez, dando las gracias a los aficionados que "no defraudaron nuestras esperanzas".

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Tajante y con acción judicial

Por su parte, el presidente del Trabzonspor negó de forma tajante que el club haya recibido financiación gubernamental alguna para ayudar a completar el fichaje de Salah, subrayando que las arcas del club no recibieron "ni una sola lira" de ninguna entidad gubernamental al respecto.

Doğan calificó lo que se rumorea sobre la obtención por parte del club de un apoyo económico gubernamental como "una gran mentira y falta de ética", desafiando a quienes promueven estas afirmaciones a presentar cualquier prueba de ello.

El presidente del club también respondió a lo que circuló por las redes sociales sobre el embargo del salario de Salah, subrayando que resulta imposible que eso ocurra desde el punto de vista legal, y reveló que el club emprendió acciones legales y presentó una denuncia contra las partes que lo difundieron.

Asimismo, criticó la difusión de estas noticias a través de los medios de comunicación y los grandes canales, considerando que perjudican la imagen del fútbol turco.

El Trabzonspor había anunciado el fichaje de Mohamed Salah a finales de la semana pasada en una operación como agente libre por dos temporadas, en uno de los fichajes más destacados del club en el último periodo.

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