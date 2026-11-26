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La directiva del Al Nassr saudí ha resuelto el futuro del portugués João Félix tras decidir activar la cláusula de ampliación de su contrato hasta 2029. Así cierra la puerta a las especulaciones sobre su salida y confirma su apuesta por uno de los elementos ofensivos más importantes del proyecto del equipo en los próximos años.

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La continuidad de Félix no es un simple paso para retener a una estrella en plena forma, sino que tiene consecuencias deportivas y económicas para varias partes, tanto dentro como fuera del Al Nassr, sobre todo porque se mantiene la normativa sobre el número de jugadores extranjeros en la Liga Roshn saudí, lo que convierte cada plaza de extranjero en un factor de gran peso a la hora de planificar los fichajes.

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Si bien la decisión otorga al Al Nassr estabilidad ofensiva a largo plazo, también sitúa a algunos rivales ante una nueva realidad y reduce las opciones de varios jugadores de la plantilla. De ahí surge una lista de ganadores y perdedores de la continuidad de la estrella portuguesa en Riad.

Los ganadores de la continuidad de João Félix

El Al Nassr y su cuerpo técnico

El Al Nassr encabeza la lista de beneficiados por la ampliación del contrato de Félix, ya que se asegura la continuidad de una de sus principales piezas ofensivas y de uno de los mejores creadores de juego de su plantilla, que será una pieza angular del proyecto del equipo en la próxima etapa.

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La importancia de este paso crece ante los cambios previstos en la delantera, tras la salida de Jhon Durán y con el final de la era de Cristiano Ronaldo cada vez más cerca. La continuidad de Félix brinda al cuerpo técnico la oportunidad de construir un sistema ofensivo en torno a un jugador capaz de marcar, generar goles y moverse entre líneas.

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Sus números actuales confirman su valor deportivo: ha marcado 3 goles y ha dado 8 asistencias en las primeras 11 jornadas de la Liga Roshn esta temporada, además de su papel en la conquista del título de liga por parte del Al Nassr la pasada campaña y de haber sido elegido mejor jugador del campeonato.

João Félix

Por su parte, la estrella portuguesa se garantiza estabilidad deportiva y económica, además de mantener su papel central en el proyecto del Al Nassr, después de haber encontrado en Riad un entorno que le permite jugar con regularidad y recuperar su lugar en la selección portuguesa.

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Además, la ampliación de su contrato hasta 2029 le da el margen de tiempo suficiente para seguir creciendo y consolidarse como una de las grandes estrellas de la Liga Roshn, lejos de los continuos cambios de equipo y la inestabilidad que marcaron algunas de sus etapas anteriores en Europa.

El Chelsea inglés

El Chelsea se suma a la lista de beneficiados económicamente por la decisión, ya que el club londinense percibirá unos 20 millones de euros adicionales por la activación de la cláusula de ampliación, con lo que el importe total de la operación ascenderá a cerca de 50 millones de euros, según los detalles que han trascendido sobre el acuerdo.

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Los perdedores de la permanencia de João Félix

El Al Hilal saudí

El Al Hilal aparece como uno de los grandes perjudicados en el plano de la competencia local, después de que el Al Nassr cerrara la puerta a un posible traspaso de Félix a sus filas, privándolo de la oportunidad de incorporar a un jugador con experiencia en la Liga Roshn y con cualidades ofensivas capaces de marcar diferencias.

Contar con una estrella de la talla de Félix habría supuesto un gran refuerzo para cualquier rival, pero su continuidad en el Al Nassr fortalece a su competidor directo y concede al conjunto de Riad la ventaja de conservar una de sus principales armas ofensivas.

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El Barcelona

El Barcelona también figura entre los perdedores, ya que la idea de recuperar a Félix el próximo verano se ha complicado, ya sea mediante una operación de bajo coste o a través de una fórmula de traspaso adecuada, dado que el jugador está ligado al Al Nassr con un contrato prolongado hasta 2029.

Los extremos y creadores de juego locales del Al Nassr

A nivel interno, algunos jugadores locales podrían pagar el precio de la continuidad de Félix, sobre todo porque el número de extranjeros se mantiene y la estrella portuguesa ocupa un lugar importante en el último tercio del campo, junto a nombres como Sadio Mané, Kingsley Coman y Ângelo.

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Esta situación coloca a Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yahya y Abdullah Al-Hamdan ante una competencia más dura para obtener minutos de forma regular, ante las escasas plazas disponibles y las opciones ofensivas extranjeras con las que ya cuenta el equipo.

Los extranjeros cedidos y los planes de refuerzo

Asimismo, se complica el regreso de algunos jugadores extranjeros cedidos, entre ellos Wesley, con la continuidad de Félix y el cupo de extranjeros completo, lo que podría reducir las posibilidades de estos futbolistas de hacerse un hueco en la lista.

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El efecto no se limita a la delantera, sino que alcanza también al margen de maniobra de la directiva del Al Nassr en el mercado de fichajes, ya que reservar una plaza de extranjero para un atacante hasta 2029 podría obligarla a elegir con cuidado a la hora de buscar refuerzos en otras posiciones, como el mediocentro defensivo o el lateral izquierdo, salvo que opte por prescindir de alguno de los extranjeros actuales.

Así, la ampliación del contrato de João Félix no parece un simple acierto deportivo para el Al Nassr, sino una decisión que reordena el tablero dentro y fuera del club. Mientras el conjunto de Riad gana estabilidad y el jugador obtiene un papel central a largo plazo, se reducen las opciones de los rivales de arrebatárselo y aumenta la presión sobre quienes compiten con él por minutos dentro del equipo.