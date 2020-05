Gamero sobre Osorio: "Lo que hace el profe no es locura"

El director técnico de Millonarios no tuvo problema en reconocer las virtudes del sistema que implementa su par de Atlético Nacional.

Poco o nada importó que la rivalidad entre y sea una de las más acérrimas del fútbol colombiano, a tal punto que la victoria del Embajador sobre el Verdolaga en la eLiga Dimayor terminó desatando una ola de memes y burlas de unos hacia a otros, para Alberto Gamero el conocimiento fue primero a la hora de elogiar a su colega Juan Carlos Osorio.

El ex-Tolima, verdugo de los paisas en su etapa al frente del vinotinto y oro, destacó la metodología del también ex-técnico de Millonarios con su famosa rotación. En diálogo con el periodista Jorge Bermúdez en YouTube, el samario reconoció que Osorio acierta, no solamente al rotar jugadores de partido a partido, sino también al buscar variantes tácticas con un mismo jugador en varias posiciones tal y como ha sucedido con Daniel Muñoz.

"Me he dado cuenta lo que hace el profe Osorio, que eso es una cosa que tenemos que hacerla. No es locura cuando se pone a un jugador en otra posición, no. El jugador tiene que aprender a jugar en otra posición, porque en el transcurso de un partido, ese jugador va a ocupar esa posición que a veces se le pide que juegue. Eso es lo que uno va llamando leer el fútbol, saber de fútbol", dijo Gamero.

Más equipos

Para el técnico campeón del fútbol colombiano con Chicó y Tolima, otro ejemplo claro de esa polivalencia es el argentino Javier Mascherano: "Si a un medio centro, por momentos lo tiro de lateral, hizo un relevo y quedó de marcador hasta que el balón salga. Por eso Mascherano jugaba de central, de medio centro, de doble cinco, de lateral derecho".

Incluso aseveró que le hubiese gustado tener esa oportunidad en su época de jugador, pues tendría más características y recursos tácticos: "Me hubiera gustado que me hubieran puesto de volante de primera línea, de interior, en una línea de tres. Me hubiera gustado eso porque me parece que yo tenía salida y marca. Uno conoce en qué posición el jugador juega mejor, pero hay momentos en que se hacen relevos y tienes que ocupar ese puesto de tu compañero, hay que aprender a jugar en esa posición también".

No es la primera vez que Gamero se sube al bus de Osorio, pues hace un par de semanas también elogió la rotación de jugadores partido a partido, máxime cuando después de la pandemia, se espera un apretado calendario de partidos y la posibilidad de aumentar de 3 a 5 cambios por juego: "A mí me llamó un comisario de la Conmebol a preguntarme eso. Yo les manifesté que aquí en tenemos 5 suplentes y es la única parte del mundo. Entonces tenemos un plantel de 28 o 30 jugadores, hay equipos que tiene 35 o 30 jugadores y juegan 11. Aquí no hay otro torneo simultáneo como existe en Europa de este equipo para poder jugar con esos jugadores que están en la titular", declaró en el programa La Titular.

"Yo creo que esto de los 5 suplentes, hoy tuvimos un conversatorio con el ‘profe’ Osorio con varios técnicos de Santa Marta y le doy las gracias por darnos este tiempo. O sea que hay que es hacer lo del 'profe' Osorio, las rotaciones, aquí de pronto no va a haber las rotaciones, pero hay la posibilidad de hacer los 5 cambios", finalizó.