Gallardo y D'Onofrio fueron juntos a ver la final de la Champions League en Madrid

Después de festejar el triunfo ante Athletico Paranaense que le permitió a River conquistar la , Marcelo Gallardo y Rodolfo D'Onofrio viajaron juntos a Madrid para ver la final de la Champions League entre Tottenham y Liverpool.

El técnico más ganador de la historia del Millonario y el máximo mandatario del club volaron juntos a Madrid, ciudad que les trae grandísimos recuerdos, para asistir al Wanda Metropolitano y observar el triunfo del equipo de Klopp, que se quedó con la Champions.

Además de la presencia de Gallardo y D'Onofrio en la final, desde las redes sociales felicitaron a con un afectuoso mensaje.

The reigning champion of America greets @LFC, recent champion of the @ChampionsLeague.

Congratulations! 🏆👏🏼 pic.twitter.com/Fa8nUM6psT