Gallardo, mejor que Valverde y Simeone: así está el ranking mundial de entrenadores en 2019

Según la clasificación que realiza cada semana el sitio especializado Football World Rankings, el DT de River es el mejor entrenador del mundo.

Mientras la gran mayoría de los focos apuntaron hacia el cruce que tuvieron el último domingo Hernán Crespo y Marcelo Gallardo en el empate entre Banfield y River, el Muñeco comenzó su semana recibiendo un nuevo reconocimiento a su trabajo al frente del equipo de Núñez.

Según la clasificación que realiza semanalmente el sitio especializado Football World Rankings, el técnico del Millonario se ubica como el número 1 del mundo, por encima de Esrnesto Valverde, del Barcelona, y de Diego Simeone, del Atlético de Madrid.

Si bien ya había mejorado su ubicación gracias a los buenos resultados de River durante el semestre pasado, el DT escaló varios puestos hasta el podio del ranking luego de la final de la Copa Libertadores ganada ante Boca en Madrid, a principios de diciembre.

Ahora, tras la levantada de su equipo en la Superliga, pasó a liderar el ranking con 14185 puntos, seguido por Valverde (13987 pts), Simeone (12441 pts) y Massimiliano Allegri, de Juventus (11713 pts), entre otros nombres destacados.

Gallardo no es el único argentino del ranking: dentro de los diez primeros, aparecen también Guillermo Barros Schelotto (ex-Boca, hoy en LA Galaxy) y Eduardo Coudet (Racing), en el octavo y noveno puesto, respectivamente.

¿CÓMO SE CALCULA EL RANKING MUNDIAL?

Según explican en el sitio Football World Ranking, todas las clasificaciones (clubes, goleadores y entrenadores) se calculan de forma idéntica: el cálculo se establece igual que, por ejemplo, el Ranking ATP de Tenis, lo que significa que sólo se toman en cuenta los resultados de los encuentros de las últimas 52 semanas y cada lunes se actualizan con los resultados de la semana anterior, mientras que los resultados de la semana correspondiente hace un año pierden su valor

Los puntos del Ranking Mundial se ganan en 40 ligas superiores seleccionadas y 10 torneos de clubes internacionales en todo el mundo. Los resultados del partido se ponderan cuando se convierten en Puntos de Clasificación Mundial porque: no todos los partidos son igual de importantes; no todas las competiciones nacionales o internacionales de copas son igual de fuertes; no todas las competiciones nacionales tienen un número igual de partidos para jugar; no todas las Confederaciones de la FIFA son igual de fuertes.

Por este motivo, los puntos del Ranking Mundial se calculan de forma diferente para partidos nacionales e internacionales. El acumulado de los puntos nacionales e internacionales determina el total de puntos del Ranking Mundial.

TOP 10 | Ranking mundial de entrenadores en 2019

10- Eusebio Di Francesco (Roma) | 9227 pts

9- Eduardo Coudet (Racing) | 9373 pts

8- Guillermo Barros Schelotto (LA Galaxy) | 9725 pts

7- Mano Menezes (Cruzeiro) | 9856 pts

6- Jurgen Klopp (Liverpool) | 9373 pts

5- Renato Gaúcho (Gremio) | 11284 pts

4- Massimiliano Allegri (Juventus) | 11713 pts

3- Diego Simeone (Atlético Madrid) | 12441 pts

2- Ernesto Valverde (Barcelona) | 13987 pts