Gallardo le respondió a Angelici y se metió en el debate: ¿Libertadores contra Boca mata descenso?

El presidente del Xeneize minimizó el logro del Millonario y remarcó que "tocar fondo es irse a la B" y el Muñeco le contestó con contundencia.

Para intentar defender su gestión de las innumerables críticas que recibe por parte de los hinchas de Boca, Daniel Angelici eligió apostar por la chicana contra River: "No tiene sentido decir que tocamos fondo por perder la final. Ningún club toca fondo cuando cerrás balances positivos, cuando sos actualmente el bicampeón del fútbol argentino... Tocar fondo es perder la categoría". Una frase que no cayó bien en Núñez y encontró una respuesta contundente por parte de Marcelo Gallardo: "Un comentario así ni siquiera puede hacerte daño, lo que pasó a fin del año pasado superó todo".

De esta manera, el Muñeco se metió de lleno en el debate ya interminable (y, por qué no, insoportable) entre los fanáticos del Xeneize y el Millonario: ¿La final de la Copa Libertadores en Madrid mata el descenso del club de Núñez en 2011? "Los hinchas de River estamos atravesando un momento de satisfacción total y tenemos que vivir esto como lo que es, algo que no se va a borrar nunca. Mirá si nos vamos a detener en lo que ha pasado, eso ya lo atravesamos, ya lo superamos. Ni siquiera nos duele", aseguró, tajante, el entrenador.

En ese sentido, el DT contó que los hinchas le agradecen a diario por aquella final en el Santiago Bernabéu: "Es algo que viene a nuestros recuerdos permanentemente. Yo no me puedo dar ese lujo porque lo nuestro es día a día y no me puedo detener en eso, pero la satisfacción que tiene el hincha de River... En cualquier momento de su día les viene el recuerdo y es una sonrisa que se les dibuja en la cara; cuando apoyan la cabeza en la almohada -con tantos problemas que está atravesando nuestra sociedad- tienen el recuerdo de Madrid y es una caricia al alma".