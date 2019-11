¿Gallardo al Barcelona? El DT de River, candidato a reemplazar a Valverde

El entrenador de River aparece en la lista de posibles candidatos a ocupar el banco del Barcelona en un futuro.

No es ningún secreto que el no atraviesa su mejor momento. Tampoco lo es que Ernesto Valverde , a pesar de contar con el apoyo del núcleo duro del vestuario, tiene un amplio sector de críticos en el Camp Nou. Por eso, aunque todavía quede más de media temporada por delante y las posibilidades del conjunto culé están abiertas en todos los frentes, ya comenzó a especularse con la posibilidad de un cambio en el banquillo blaugrana. Y Marcelo Gallardo, DT de River, es el nombre que parece picar en punta.

El rumor surgió en medios argentinos hace un mes y tomó fuerza en las últimas horas al otro lado del Atlántico. Y, según pudo saber Goal, tiene asidero en la realidad: el Muñeco lleva un tiempo bajo el radar del club catalán y aparece como una alternativa real de cara al futuro. Sus logros sostenidos en el Millonario a lo largo de los últimos cinco años y la falta de una alternativa de peso lo colocan como un serio postulante.

De todos modos, por ahora no parece realista pensar en que su llegada se produzca en el corto plazo: nadie en el Barcelona piensa en despedir a Valverde en medio de la temporada, por lo que la opción Gallardo sería viable recién para mediados de 2020. Excepto, claro, que se produzca alguna catástrofe deportiva y la directiva deba tomar medidas fuera de lo planificado.

Gallardo viene de ganar la 2018 frente a Boca en el Santiago Bernabéu y ahora llevó nuevamente a River a la final del máximo certamen continental de Sudamérica, por lo que su cabeza sólo está enfocada en el duelo del 23 de noviembre contra Flamengo. De todos modos, si bien tiene contrato hasta 2021 con el club de Núñez , el DT recientemente dejó en claro que cuando llegue fin de año hará una nueva evaluación de su futuro y definirá si se queda otro año más.

Así establecida la situación, los tiempos del Muñeco y los del Barça parecen no ser los mismos. Pero está claro que si en algún momento llegara el llamado desde , sería muy difícil de rechazarlo. Y en Núñez, por supuesto, no le pondrían ninguna traba, aunque se diera reciéjn a mitad de año. De hecho, hace poco, el presidente Millonario, Rodolfo D'Onofrio, admitió: "Cuando no tenga más energías para seguir en River, a Gallardo lo veo en Barcelona o Real Madrid".

Sin embargo, por ahora, todo son conjeturas. Gallardo sigue en River y Valverde, en Barcelona. En 2020, será otra la historia.