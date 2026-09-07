El campeón récord de Turquía no solo quiere volver a estar en lo más alto de la Süper Lig: el equipo también va a la caza de títulos en otras competiciones. Sin embargo, para poder seguir todos los partidos en directo, los aficionados necesitan varias suscripciones con distintos proveedores. Aquí podéis consultar qué canales emiten los partidos de Gala.

Galatasaray Estambul, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos de Gala en directo por TV y livestream?

Ver en directo por TV y livestream al Galatasaray Estambul en la Süper Lig, la Champions League y la Türkiye Kupasi

La Süper Lig turca no se emite en Alemania en televisión en abierto. Grandes operadores como DAZN o Sky no poseen los derechos de la liga turca. En su lugar, estos pertenecen en exclusiva a beIN Sports.

A través del proveedor Digiturk Euro, los partidos también pueden verse en directo en este país, ya que allí se integran las retransmisiones de beIN Sports. Para poder ver los partidos, los aficionados necesitan la suscripción a Digiturk Euro con paquete deportivo incluido, disponible por 119 euros al año.

Los partidos del Galatasaray en la UEFA Champions League pueden verse en Alemania en la temporada 2025/26 principalmente en DAZN . El servicio de streaming está considerado como el «hogar de la Champions League» y emite en directo alrededor del 90 por ciento de todos los partidos, tanto como encuentro individual como en la popular multiconferencia. Para los aficionados del campeón turco, DAZN es, por tanto, la principal referencia para seguir en directo las actuaciones de Gala en la máxima competición europea.

Sin embargo, hay otro proveedor: el partido estrella de la Champions League se emite cada martes en exclusiva en Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 y hasta la 2030/31 inclusive, la retransmisión de la Champions League recaerá mayoritariamente en Paramount+, mientras que DAZN se quedó sin derechos en el reparto.

En Alemania actualmente no hay retransmisiones en abierto ni por livestream de los partidos de la Türkiye Kupasi, por lo que los encuentros del Galatasaray tampoco pueden verse en directo en la televisión en abierto.

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En la página web de SPOX encontraréis un minuto a minuto de partidos seleccionados de la Champions League, con el que estaréis siempre al tanto. Por aquí.

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