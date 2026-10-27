El club más laureado de Turquía no solo quiere volver a lo más alto de la Süper Lig: también aspira a conquistar títulos en otras competiciones. Sin embargo, para seguir todos sus partidos en directo, los aficionados necesitan varias suscripciones con distintos proveedores. Aquí te contamos qué canales retransmiten los partidos del Galatasaray.

Galatasaray de Estambul, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿dónde ver los partidos del Galatasaray en directo por televisión y streaming?

Dónde ver al Galatasaray de Estambul en la Süper Lig, la Champions League y la Copa de Turquía en directo por televisión y streaming

La Süper Lig turca no se emite en abierto en Alemania. Grandes plataformas como DAZN o Sky no tienen los derechos de la liga turca. Estos pertenecen en exclusiva a beIN Sports.

Aun así, los partidos también pueden verse en directo en Alemania a través de Digiturk Euro, que ofrece las retransmisiones de beIN Sports. Para verlos, los aficionados necesitan la suscripción a Digiturk Euro con el paquete deportivo incluido, disponible por 119 euros al año.

Los partidos del Galatasaray en la UEFA Champions League podrán verse en Alemania principalmente en DAZN durante la temporada 2025/26. La plataforma de streaming se presenta como «la casa de la Champions League» y emite alrededor del 90 % de todos los encuentros en directo, tanto de forma individual como en su popular emisión simultánea. Por eso, DAZN es la principal opción para que los aficionados del campeón turco sigan en directo los partidos del Galatasaray en la máxima competición europea.

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Sin embargo, hay otro proveedor: el partido más destacado de la Champions League de cada martes se emite en exclusiva en Amazon Prime Video.

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Desde la temporada 2027/28 hasta la 2030/31, inclusive, la mayor parte de las retransmisiones de la Champions League estarán en Paramount+, mientras que DAZN se quedó sin derechos en el reparto.

Actualmente, en Alemania no hay retransmisiones de los partidos de la Copa de Turquía ni en televisión en abierto ni en streaming. Por tanto, los encuentros del Galatasaray tampoco pueden verse en directo por televisión en abierto

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Getty

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