Cómo ver el Galatasaray contra Aston Villa con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

El Galatasaray recibe el martes al Aston Villa en el Rams Global Stadyumu de Estambul en un partido de la fase de liga de la Champions League de gran importancia para ambos clubes.

El campeón turco llega en un gran momento en la competición nacional. El equipo de Okan Buruk venció el sábado por 2-1 al Samsunspor y ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida una victoria por 2-0 ante el VfB Stuttgart en la Champions League.

Victor Osimhen sigue marcando el ritmo. El delantero lleva 10 goles esta temporada y volverá a liderar el ataque ante una afición local que ejercerá una fuerte presión sobre el rival.

El Villa viaja con un estado de ánimo muy distinto. El equipo de Unai Emery empató 0-0 con el Sunderland el sábado y ocupa la décima posición de la Premier League con 13 puntos.

Al vigente campeón de la Europa League le ha costado más marcar en los últimos tiempos, y la derrota por 3-0 ante el Barcelona a principios de este mes le dejó trabajo por hacer en Europa. Emery buscará una reacción en uno de los ambientes más intimidantes del continente.

Ambos equipos saben que la clasificación ya se está apretando y que el resultado en Estambul podría marcar el resto de la campaña. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el partido, la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

La información oficial sobre la retransmisión del Galatasaray contra Aston Villa aún no está disponible. Añadiremos aquí los detalles sobre el canal de televisión y el streaming cuando se confirmen.

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