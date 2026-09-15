A pesar del gol inicial de Lennart Karl a mediados de la primera parte, al Bayern le costó mucho el domingo ante el recién ascendido SV Elversberg. La factura fue el empate en el minuto 61, a lo que el entrenador Vincent Kompany reaccionó con un cuádruple cambio, y dio resultado. De repente, los muniqueses subieron el ritmo, generaron ocasión tras ocasión y marcaron por medio de Harry Kane para llevarse la victoria.

Entraron el líder Joshua Kimmich, los desequilibrantes Jamal Musiala y Luis Díaz, así como Alphonso Davies. El canadiense de 25 años reactivó la banda izquierda y estuvo a punto de hacer el 3-1 poco antes del final. Después de una asistencia ante el VfB Stuttgart y su vistoso gol contra el FK Bodö/Glimt, habría sido ya su tercera contribución de gol en lo que va de temporada. Pero incluso así, Davies aparece en el Bayern como el ganador silencioso de este inicio de curso. Y eso resulta bastante sorprendente.

Debido al fichaje este verano de Nathaniel Brown procedente del Eintracht Frankfurt por 50 millones de euros, Davies se encuentra en el Bayern ante una situación nueva: por primera vez desde su gran irrupción en 2020 ya no es el lateral izquierdo número uno indiscutible, de hecho, incluso arrancó más bien como outsider en la pugna con el nuevo fichaje y por momentos fue considerado incluso candidato a salir traspasado.

Alphonso Davies se vio perseguido recientemente por la mala suerte con las lesiones

Esta complicada situación fue la consecuencia lógica de los últimos años. Davies se estancó durante mucho tiempo, pero a comienzos de 2025 recibió aun así una lucrativa renovación de contrato. Salario base del que se ha informado: 15 millones de euros, una cifra que puede aumentar notablemente con bonus. Prima de fichaje: 22 millones de euros. Poco después se rompió el ligamento cruzado y estuvo de baja durante nueve meses. Después tropezó con problemas de salud recurrentes. Su rendimiento deportivo y sus ingresos ya no encajaban.

Por una rotura de un haz muscular, Davies se perdió el tramo final de la pasada temporada y en el largamente esperado Mundial en casa solo jugó 16 minutos con Canadá. De nuevo tocado, regresó a Múnich, al principio se entrenó de manera individual y, sumando todos los amistosos, solo estuvo 66 minutos sobre el césped. Mientras tanto, el nuevo fichaje Brown se metió en el foco con buenas actuaciones y también demostró su versatilidad.

Debido a la falta de efectivos en ataque, Brown comenzó como mediapunta en la victoria por 2-1 en la Supercopa contra el Borussia Dortmund y marcó el decisivo gol que abrió el camino. Como lateral izquierdo actuó Josip Stanisic, a quien Davies sustituyó en el transcurso de la segunda mitad.

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Davies acumuló más minutos que cualquier otro lateral izquierdo

Como en todas las posiciones, desde entonces el entrenador Vincent Kompany también ha rotado mucho en el lateral izquierdo, y entre todos los candidatos quien dejó en conjunto la mejor impresión fue Davies. De hecho, en los seis partidos oficiales acumuló incluso más minutos que Brown y Stanisic.

Su titularidad en el estreno de la Liga de Campeones contra el Bodö/Glimt puede considerarse bastante reveladora, ya que Kompany alineó en general a su supuesto mejor once. Mientras tanto, Brown se quedó los 90 minutos en el banquillo. Debido al ajustado calendario, todos los jugadores tendrán sus minutos. Quién empezará como lateral izquierdo en los partidos absolutamente top a día de hoy todavía no puede preverse. Pero una cosa está clara: la nueva competencia no parece frenar a Davies, sino impulsarlo.

Por cierto, al igual que Brown como mediapunta, Davies también podría tener minutos más adelantado a lo largo de la temporada. Desde la cesión de Arijon Ibrahimovic al FC Augsburgo, falta un sustituto claro para Luis Díaz en el extremo izquierdo. Una posición que Davies ya ha ocupado en varias ocasiones con la selección canadiense.