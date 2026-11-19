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La afición al fútbol en Arabia Saudí, y en concreto la de la Liga Roshn, espera un nuevo clásico entre Al Ahli y Al Nassr, un duelo que ha ganado cada vez más emoción en los últimos años.

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Al Nassr visita a Al Ahli mañana viernes en el estadio Alinma de Yeda , en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro promete emociones fuertes, sobre todo después de los numerosos incidentes que han marcado los últimos clásicos entre ambos equipos.

Dominio aplastante de Al Nassr

Sobre el césped, puede decirse que Al Nassr ha llevado la voz cantante en los últimos años, con una clara superioridad sobre Al Ahli en los enfrentamientos directos.

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En los últimos 10 partidos, Al Nassr ha sumado 6 victorias, por solo una de Al Ahli, mientras que los otros 3 encuentros terminaron en empate.

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En esos duelos, los jugadores de Al Nassr marcaron 25 goles a Al Ahli, que por su parte anotó 17.

Los títulos, para Al Ahli

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Sin embargo, uno de los tres partidos que acabaron en empate le dio a Al Ahli un título directo a costa de Al Nassr: la Supercopa de Arabia Saudí 2025, que el conjunto de Yeda se adjudicó en la tanda de penaltis.

Fue el primer título de Al Ahli en la Supercopa saudí tras 10 años de sequía y el segundo de su historia. Paradójicamente, Al Nassr también fue una de las víctimas en el penúltimo título.

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En mayo de 2016, Al Ahli conquistó por última vez la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas tras vencer a Al Nassr por 2-1 en la prórroga, antes de imponerse a Al Hilal en la Supercopa.

Incluso el penúltimo título de Al Ahli en la Copa del Rey también llegó ante Al Nassr, en mayo de 2012, con una victoria por 4-1.

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El clásico de las gafas negras

Esta intensa rivalidad deportiva ha avivado la tensión entre las aficiones de ambos clubes, que se disparó especialmente tras el descenso de Al Ahli a la Primera División saudí en 2022.

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Los seguidores de Al Nassr aprovecharon ese descenso para burlarse de Al Ahli en cada ocasión, sobre todo en los enfrentamientos directos entre ambos equipos. El último episodio llegó tras la victoria por 2-0 en la trigésima jornada de la liga de la pasada temporada.

Al término del partido, varios jugadores de Al Nassr, con los franceses Mohamed Simakan y Kingsley Coman a la cabeza, se pusieron gafas de sol en una escena que pretendía mofarse del descenso de Al Ahli.

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No era la primera vez que se producían este tipo de roces: la polémica comenzó hace aproximadamente cuatro años y medio, coincidiendo con el descenso de Al Ahli de la Liga Roshn.

En aquel momento, una conocida aplicación de reparto a domicilio, que patrocinaba el estadio de Al Nassr, publicó un anuncio en el que se burlaba de Al Ahli tras su descenso con unas gafas de sol, con el pretexto de que los partidos de la Primera División se disputan de día.

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Desde entonces, las gafas negras se han convertido en el sello distintivo de los clásicos entre Al Ahli y Al Nassr, ya que los aficionados y jugadores de Al Nassr las lucen de forma habitual en esos partidos.

El clásico de Demiral

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Estas provocaciones no pasaron desapercibidas para el turco Merih Demiral, defensa de Al Ahli, que también se encargó de provocar a la afición de Al Nassr, especialmente en el último enfrentamiento entre ambos equipos, el pasado mes de abril.

En aquel partido, Demiral protagonizó varios encontronazos con jugadores de Al Nassr y se burló del club capitalino por no haber conquistado la Liga de Campeones Élite de la AFC, sobre todo porque el duelo llegó justo después de que Al Ahli levantara su segundo título en esa competición.

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La cosa no quedó ahí: el central turco hizo unas polémicas declaraciones en las que acusó a los árbitros de favorecer a Al Nassr para que la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo lograra su primer título con el equipo.

Por esos comportamientos, Demiral recibió duras sanciones del Comité de Disciplina de la Federación Saudí de Fútbol, entre ellas un partido de suspensión y una multa de 165.000 riales saudíes.

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Será la primera vez que ambos equipos se vean las caras desde aquellos incidentes, lo que hará que el clásico llegue todavía más caliente.

El clásico de las manos temblorosas

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Además de todos estos episodios, el clásico tiene una enorme importancia para los entrenadores de ambos equipos, el australiano Ange Postecoglou y el neerlandés Marino Bosić, por la situación que atraviesan en sus respectivos clubes.

Es cierto que Postecoglou está obteniendo buenos resultados con Al Nassr, pero recibió duras críticas tras la contundente derrota por 1-4 ante el Al Ain emiratí en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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Algunos han comparado al técnico australiano con su predecesor, el portugués Jorge Jesus, que llevó a Al Nassr a conquistar la Liga Roshn saudí la pasada temporada, lo que supone mucha presión para él.

Por su parte, Bosić sufre un amplio malestar entre la afición de Al Ahli, sobre todo por los irregulares resultados del equipo en la Liga Roshn saudí, donde ha perdido 4 de sus 11 partidos, lo que lo ha dejado en la sexta posición de la clasificación.

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Las críticas hacia el técnico neerlandés aumentaron por el fichaje del centrocampista ucraniano Artem Bondarenko, pese al rechazo de la afición a su incorporación, después de haber coincidido con él en el Shajtar Donetsk ucraniano.

La gota que colmó el vaso llegó tras la derrota por 1-6 ante Al Shabab en la Liga Roshn saudí, que llevó a la afición de Al Ahli a lanzar una amplia campaña para pedir la destitución del entrenador neerlandés, algo que por ahora no se ha producido.

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Estas circunstancias sitúan a ambos técnicos bajo presión, ya que los dos intentarán evitar la derrota por miedo a que crezca el enfado de la afición, lo que podría poner fin de forma prematura a la etapa de uno de ellos en su nuevo equipo.