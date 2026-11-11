Gabriel revela la verdad: Raphinha no pidió descanso, fue malinterpretado

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En un momento en el que Raphinha ha sido objeto de duras críticas en algunos círculos dentro de la selección brasileña, su compañero Gabriel Magalhães salió a defenderlo con firmeza y a poner los puntos sobre las íes, asegurando que el astro del Barcelona no llegó a la selección para descansar, sino que vino a aprender y a luchar, y que lo que dijo fue malinterpretado por completo.

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En una rueda de prensa durante la concentración de la selección brasileña en Singapur, donde el equipo disputa dos partidos amistosos, el central del Arsenal (28 años) se vio obligado a responder a algunas preguntas importantes sobre los minutos de juego que Raphinha pidió al entrenador Carlo Ancelotti para evitar lesiones.

Raphinha había generado controversia con sus declaraciones el día de la renovación de su contrato con el Barcelona hasta 2030, cuando dijo: "El seleccionador sabe cómo gestionar mis minutos de participación, hemos hablado, y él sabe que todavía no estoy al cien por cien de mi forma física, pido a la afición del Barcelona que no se preocupe por este tema".

El delantero del Barcelona se refería a la inquietud existente dentro del club por la frecuencia de sus lesiones recurrentes tras los partidos bajo la dirección de Carlo Ancelotti, una situación que requiere estudiar las causas de ello e intentar encontrar una solución que proteja al jugador del esfuerzo continuado.

"Lo malinterpretaron"

Las declaraciones de Raphinha abrieron la puerta a las interpretaciones, y algunos creyeron que estaba pidiendo descanso a costa de la selección, algo que Gabriel rechazó por completo.

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Gabriel, que también sufrió lesiones mientras jugaba con Brasil en el pasado, afirmó que no tiene la menor duda sobre el compromiso de Raphinha con la selección brasileña, según el diario español "Mundo Deportivo".

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Y añadió: "Somos jugadores de alto nivel, y lo único que queremos es jugar, creo que muchos malinterpretaron lo que dijo Raphinha, somos seres humanos y a veces necesitamos descansar, incluso a nivel mental, en Europa jugamos cada dos o tres días, y hay muchos partidos".

Y continuó: "Cuando nos incorporamos a la selección, queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo aquí y aprender, pero muchos malinterpretan algunas declaraciones, y eso es lo que pasó con Raphinha, dentro del equipo no entendimos de sus palabras que viniera a descansar ni nada por el estilo, conocemos muy bien su entrega a la selección, su compromiso es ejemplar, y es un jugador ejemplar para nosotros".

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Un ejemplo a seguir

Con estas palabras, Gabriel puso fin a la polémica, subrayando que Raphinha es considerado un ejemplo a seguir dentro del vestuario, tanto por su compromiso como por su profesionalidad y sus ganas de aprender.

Explicó que los jugadores en Europa viven una presión enorme, juegan un partido cada dos o tres días y se desplazan entre las distintas competiciones, lo que hace que hablar de la gestión de los minutos de juego sea algo natural y necesario, y no una forma de eludir responsabilidades.

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Y añadió que la selección brasileña conoce muy bien el valor de Raphinha, no solo como jugador, sino como figura de liderazgo dentro del grupo, que siempre busca dar lo mejor, incluso cuando no está al cien por cien de su forma física.

La preparación para la Copa América

Gabriel también habló sobre la situación actual del equipo, que disputa dos partidos amistosos en Singapur: el sábado ante el país anfitrión, y el 17 de noviembre ante Japón.

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El defensa del Arsenal dijo: "Sabemos lo difícil que es ganar títulos, pero tenemos que prepararnos bien, ganar cada partido y estar listos para la Copa América".

Gabriel considera que estos partidos amistosos son una oportunidad importante para que el entrenador Ancelotti pruebe algunas ideas, dé la oportunidad a los nuevos jugadores y construya un equipo capaz de competir por el título continental.

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Con esta sólida defensa, Gabriel demostró que no es solo un defensa contundente en el Arsenal, sino también un compañero leal dentro de la selección, que sabe cómo proteger a sus compañeros cuando su reputación se ve dañada, y confirma que la unidad de la selección brasileña es más fuerte que cualquier interpretación errónea de una declaración pasajera.