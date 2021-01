Gabriel Menino, en Goal: "No imaginaba este sueño tan pronto"

Debutó en Palmeiras en enero de 2020 y juega la final de Libertadores en enero de 2021, el sábado ante Santos. Antes habla de eso o su salto a Europa.

La vida de Gabriel Menino (Morungaba, Sao Paulo; 20 años) se convirtió desde 2020 en una sucesión de sueños cumplidos. El primero, su estreno como profesional con Palmeiras, fue en enero. Luego, en marzo, disfrutó de su primera noche de Libertadores, el torneo en el que en septiembre marcó su primer gol. Antes, en agosto y asentado en la titularidad, ya había levantado el Paulista. Esta progresión exprés, que provocó dos convocatorias de Tite para Brasil (en octubre no tuvo minutos por decisión técnica y en noviembre por su positivo en coronavirus), le pone ahora a las puertas de la gloria continental, la final de la Libertadores. El sábado (21:00 horas, DAZN), en el templo de Maracaná, se enfrenta con Santos por la cima de Sudamérica.

Debutó el 22 de enero de 2020 con Palmeiras. ¿Se imaginaba entonces estar así a estas alturas, titular en su equipo, con la posibilidad de ganar títulos importantes y cerca de estrenarse con Brasil?

No, claro que me imaginaba este sueño, pero no tan pronto. Aun así estaba preparado para vivir todo esto. Aunque seamos jóvenes, tenemos que estar listos para cuando llega una oportunidad. Ya a principios de 2020 sabía que subiría al primer equipo, así que seguí yendo a por mis objetivos. Al estar luchando por títulos el grupo, los jugadores se motivan todavía más individualmente y acaban destacando también.

¿Cuesta mantener los pies en la tierra?

Yo lo que hago es hablar mucho con mi familia y mi staff, de Un1que Football, que me dan todo el apoyo y toda la estructura para poder centrarme en mi trabajo. Sé que aún soy joven, tengo mucho que conseguir, pero no debo perder la cabeza ni dejarme llevar. En Palmeiras también intento aprender y escuchar a los más veteranos.

Dio el salto gracias a Luxemburgo, ex del Madrid, que en España tiene fama de usar métodos muy peculiares.

Luxemburgo fue quien me dio las primeras oportunidades en el primer equipo y tengo que agradecérselo. Hubo un cambio de filosofía en el club, aprovechando el potencial de los más jóvenes. Es un entrenador ganador en Brasil y me enseñó muchas cosas. También ahora Abel (Ferreira), que tiene un estilo diferente, viene de otra cultura y me ha enseñado mucho. Eso me está ayudando a crecer.

En sus alrededor de 50 partidos ha jugado 12 de lateral. ¿Se siente más a gusto ahí o en el centro del campo, donde se le compara con Casemiro y hasta Yaya Touré?

Hoy no tengo preferencia. Mi posición de origen es en el centro del campo, donde jugué más en la cantera, pero también me siento bien de lateral, donde he jugado con Palmeiras y pude llegar a la absoluta de Brasil. Quiero jugar y ayudar, sea de medio o de defensa. Eso también es importante en este fútbol, porque con esas funciones distintas acabas siendo más completo.

Mañana es la final de la Libertadores. ¿Cuánto puede penalizarles la ausencia en una cita así de la afición, que aun así se ha desplazado y está enseñando su 'locura'?

Es algo muy malo para los dos equipo. Como profesional he tenido pocos partidos con afición, sólo al principio. Poco después paró el fútbol y desde la vuelta hasta ahora ha sido sin gente. Hacen mucha falta, pero esta situación es necesaria por la seguridad de todos. Esperemos que pronto les tengamos ayudando.

¿Qué ha hablado con sus amigos de Santos?

En momentos así de decisivos la gente prefiere concentrarse en su equipo, así que no hemos hablado con nadie de ellos.

¿Cómo imagina su final perfecta?

Consiguiendo el título. Sabemos de las dificultades, de la calidad del rival, pero vamos a darlo todo por esta copa. Conocemos nuestro potencial y lo que podemos lograr.

Elija: ¿tirar el penalti decisivo si hay tanda o dar la asistencia del gol definitivo a un compañero en los 90 minutos?

Difícil escoger (risas). Espero poder ayudar de la mejor manera, sea marcando, asistiendo o con cualquier cosa. Lo más importante es el trofeo.

Tite ya ha mostrado confianza en usted, así que otra de elegir: ¿Copa América o Juegos Olímpicos este verano?

Me centro en la Absoluta porque ya he sido citado. Tengo que pensar así, aunque también estoy disponible para Tokio. Siempre quiero servir a mi país, es un sueño y un objetivo desde niño.

Ha llamado la atención de varios clubes en Europa. ¿Cuáles son sus planes?

Ahora la cabeza está sólo en Palmeiras, en este momento decisivo. Tengo, claro, el sueño de jugar en Europa, pero sé que las cosas van poco a poco y sólo llevo un año como profesional. Voy a seguir dando lo mejor de mí, haciendo mi trabajo aquí, y así las cosas pasarán de forma natural. Estos temas se las dejo a mi Nick (Arcuri), mi agente, a mi familia y al club, que yo me tengo que concentrar en jugar y ya está.