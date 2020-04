Gabi en Goal: "Ojalá seamos mejores personas cuando pase el coronavirus"

"He hablado con los trabajadores del Atleti y me he puesto a su disposición por la situación económica que les puede afectar".

Gabriel Fernández Arenas, “Gabi” , ex capitán el , ha atendido la llamada de Goal desde , donde sigue confinado para evitar el contagio del coronavirus. El ex jugador colchonero está pasando la cuarentena recluido en su domicilio con la compañía de su primo y tiene ganas de abrazar a sus seres queridos cuando acabe esta pesadilla. Se entusiasma cuando recuerda el triunfo del Atleti en Anfield ante el y se emociona cuando se le pregunta por el cariño de la afición colchonera.

¿Dónde te encuentras y qué estado de ánimo tienes con la situación actual?

“Me ha cogido el coronavirus en Qatar. La Semana Santa la pasaba con mi familia, pero ahora los planes no valen de nada. Hay que centrarse en la familia. Si te digo la verdad, te da un poco de desesperación por no poder estar con ellos. Tengo a mis padres en , no muy mayores, pero sí son personas de riesgo. Y luego está mi hermana, además, que es enfermera, con lo que eso conlleva. Naturalmente que te preocupas por tu gente, está claro…Cuando te viene algo así lo más importante es la familia. Si puedes estar con ellos, fenómeno, pero si en la distancia, como ahora, hablo con ellos gracias a la tecnología. La verdad es que se sufre y ojalá se acabe cuando antes”

¿Qué es lo primero que va a hacer Gabi cuando termine todo esto y acabe el confinamiento?

“Aunque suene un poco cursi, dar abrazos. A mis seres queridos, mi familia y mis amigos. El otro día escuché creo a Ricardinho reflexionar acerca de toda esta situación y da qué pensar. A veces, cuando lo tenemos todo, pecamos de no ser demasiado cariñosos. Cuando pase todo esto del coronavirus, ojalá seamos mejores personas”

¿Cómo es el confinamiento en Qatar?

“Aquí las medidas no son tan drásticas como España, está todo cerrado eso sí, salvo supermercados y cosas de primera necesidad. Más o menos lo tienen controlado aunque aquí va en aumento el porcentaje de casos.Hablamos con todos los compañeros y claro, con Xavi también. Nos han enviado un planning de ejercicios, pero el fútbol pasa a segundo plano y ahora mismo no es lo vital”

¿Se puede reanudar ahora el fútbol como si nada? ¿No se pierde la forma?

“Al final con un parón se pierden conceptos de futbol, las situaciones reales del campo es difícil entrenarlas. Aunque se reanuden las Ligas, hay que hacer una mini-pretemporada y lo que tengo claro es que si esto se reanuda no va a ganar el mejor, sino el más fuerte mentalmente”

¿Cómo vivió el triunfo del Atleti en Anfield? Parecía que la gente del Atlético de Madrid iba al matadero y al final, cayó el campeón de Europa..

“Aunque parezca una locura, viví lo de Anfield más tranquilo que en otros partidos. Confiaba en el Atleti, porque en este tipo de partidos sé que siempre da la cara. Nunca se amilana y así fue”

¿Se infravaloró al Atleti ante el Liverpool? El equipo de Klopp era favorito pero..

“La gente aún no se ha dado cuenta de lo que es el Atlético de Madrid. Se ha ganado el respeto del mundo del fútbol y de eso nadie se puede olvidar. El Atleti a día de hoy le puede ganar a cualquiera. Se demostró de nuevo que en el fútbol no hay nada escrito y se tiene que contar con el Atleti para ganar cualquier título”

Da la sensación de que Simeone siempre prepara muy bien las eliminatorias..

“Simeone prepara siempre la mentalidad del jugador, sobre todo las situaciones de sufrimiento y eso el Cholo lo prepara muy bien. Los partidos de casa siempre suele ganar el Atleti y el segundo choque, que siempre es a vida y muerte, es donde siempre Simeone lo estudia y planifica fenomenal”

Además, Marcos Llorente, con el 14 a la espalda, el mismo dorsal que Gabi, fue el héroe…

“Para mí fue una gran alegría lo de Marcos. Le conozco y además me han hablado muy bien de él. Quizá su gran característica no es marcar goles, pero hizo un gran partido y fue héroe absoluto, marcó dos goles y me alegro mucho por él y por el Atlético de Madrid”

Conoces muy bien al Atleti pero ¿qué fue lo que más te sorprendió del Atleti en Anfield?

“Quizá lo que menos me esperaba es la confianza en lo que estaban haciendo, no se vieron dudas como en otras fases de la temporada. En Anfield vi al equipo seguro, se pegaban cuatro pelotazos, se buscaba arriba, vi un equipo sólido y muy seguro. Lo que ha conseguido el Atleti, el competir a diario y temporada tras temporada no se tiene que olvidar nunca”

A día de hoy ¿mantienes contacto casi diario con la gente del vestuario y del club? ¿sigues teniendo contacto con el Cholo, Koke, etc?

“Hablo con muchos. Con Koke casi a diario, hablo con Godín, con Juanfran, con Raúl García.. con el grupo que hicimos tan fuerte en esos momentos tan importantes del club.. Y luego, pues con los trabajadores del Atlético de Madrid, pues he hablado con todos. Me he puesto a su disposición por que sé que vienen momentos complicados con esta situación económica que les puede afectar a ellos. Y la verdad, estoy en contacto con todos porque así es mi manera de vivir. Han sido mi sustento en muchos momentos de mi carrera y ahora cualquier ayuda para ellos va a ser poca”

Acaba de fallecer Radomir Antic a los 71 años, una leyenda del club. ¿Qué recuerdo tienes de él?

“Me tocó coincidir con Radomir Antic en varios actos del club. Era muy sincero, arrollaba por donde iba. Nos dejó uno de los años más exitosos de la historia del Atlético de Madrid”

¿Te ves en el futuro como entrenador o como miembro del cuerpo técnico del Atlético de Madrid?

“No te voy a mentir, claro que me veo en el cuerpo técnico del Atleti. Claro que me veo. Por el vínculo con la afición, por cómo conozco al club, por cómo conozco a la plantilla y al actual entrenador. Pero soy muy respetuoso con todo el mundo y con la gente que hay. Y si tiene que llegar en el futuro esa situación, pues ojalá que llegue y que sea con mucho éxito”

Por último ¿qué sentiste el día de tu homenaje junto a tu familia y tus compañeros?

“De los momentos más emotivos de mi carrera. Que la gente de brinde tu cariño, con tu familia ahí, con los compañeros, con el cuerpo técnico que te ha hecho crecer y madurar… Ahora poco a poco lo voy saboreando mucho más. Y al final de mi carrera lo seguiré recordando como uno de los mejores días de mi vida, como lo recuerdo ahora”