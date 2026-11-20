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Un recuerdo sentido, emotivo y sincero. De un auténtico seguidor del Milan a otro gran seguidor del club. Matteo Gabbia participó en la ceremonia de entrega de los Premios GLGS, celebrada en la Sala delle Colonne del Banco BPM. Durante el acto se concedió un premio en memoria de Franco Baresi, que recogió Giannandrea Baresi.

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Estas fueron las declaraciones de Gabbia:

«Como persona, sobre todo, además de como futbolista, fue una figura fundamental para el Milan y para nosotros, los jóvenes que ahora intentamos estar lo más posible a la altura de lo que él representó para estos colores. Lo que me emociona cada vez es escuchar los relatos de quienes lo conocieron de cerca: se siente, se percibe la grandeza que alcanzó, ante todo como hombre, y eso es lo que más me emociona».

«Creo que Franco es una leyenda y que Fondazione Milan recoge la belleza de la importancia que tuvo como hombre y como futbolista. Tuve la suerte de participar la semana pasada en el encuentro con los niños que jugaban al fútbol sentado y me emocioné porque vi en sus rostros y en sus ojos la alegría, el placer de jugar y divertirse, las ganas de competir entre ellos. Estoy seguro de que Franco habría estado orgulloso de lo que consiguió crear junto con el club».

El defensa también llevó un regalo para recordar este momento: una camiseta de Baresi con la que todos los empleados del Milan entrarán el domingo en San Siro para el Milan-Frosinone, partido en el que Fondazione Milan es la entidad colaboradora benéfica.