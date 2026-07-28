El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, fue una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, después de pasar de ser un jugador desconocido a un fenómeno que recibió elogios a nivel mundial.

Vozinha se prepara para afrontar un nuevo reto lejos de la selección de su país, ya que el guardameta de 40 años convenció al club Colo-Colo para que apostara por su experiencia tras el Mundial, y se unirá al conjunto chileno en una operación de traspaso a coste cero.

Sin embargo, a su llegada podría verse obligado a renunciar temporalmente al nombre que le dio la fama, según informó el sitio "Foot Mercato".

El problema radica en el reglamento de la liga chilena, que obliga a los jugadores a usar sus nombres oficiales y no los apodos en sus camisetas.

Por lo tanto, podría aparecer parte de su nombre completo, Josimar José Évora Dias, en lugar de "Vozinha" durante sus partidos con el Colo-Colo.

Para conservar su apodo, el club necesitará obtener un permiso especial de las autoridades de la liga chilena.

Mientras tanto, el héroe de Cabo Verde podría jugar con una camiseta en la que esté impreso "Évora" o "Dias" o "Évora Dias" o cualquier otra opción.