Futuro de Alexis Sánchez: los rumores de mercado del delantero del Inter

Con 18 meses de contrato vigente en el Inter, Alexis Sánchez es, en su condición de delantero suplente para el Inter, un cotizado por todos. Mientras se acerca la ventana de fichajes de enero, ya aparecen los primeros candidatos a hacerse con sus servicios, al menos a préstamo.

La campaña del Niño Maravilla en la 21/22: goles y números

Y si bien clubes como Colo Colo, River y Universidad de Chile sueñan con la vuelta del '7' a Sudamérica, es irreal pensar en que podría producirse en estos momentos, ya que nadie podría satisfacer sus pretensiones salariales relacionadas a su presente, ni siquiera pagar una parte del sueldo.

Otras instituciones de la talla de Udinese y Roma se han ilusionado en el último tiempo, también han chocado con el 'detalle' del pago mensual, puesto que pese a su condición no indiscutida, es uno de los cracks con mejor remuneración en todo el Calcio de Italia.

¿Principio de acuerdo muy avanzado?

Sport adelantó un "principio de acuerdo muy avanzado y a tres bandas" entre el Barcelona, Sevilla e Inter por Alexis Sánchez. Según el citado medio, es una "operación que interesa a azulgranas y neroazurri y a la que no pondría oposición el club hispalense", pues involucra un trueque entre el ex Cobreloa y Luuk de Jong.

"La vuelta del delantero chileno estaría supeditada, en todo caso, al OK del técnico azulgrana, Xavi Hernández", aportó. Según el diario catalán, "los interistas aceptan una cesión -a la que el Sevilla, club propietario de sus derechos, no se opone-, por la que no solo el holandés acabaría en el Calcio, sino que Alexis Sánchez regresaría al Barça".

Autor de 47 goles y 35 asistencias en 141 partidos en su paso por el Barcelona, donde ganó Mundial, Supercopas de España (2) y Europa, LaLiga y Copa del Rey "estaría con muchas ganas de regresar". La operación, que es manejada por Mateu Alemany, estaría "muy adelantada a la espera de que Xavi dé el visto bueno". El jugoso rumor se tomó las redes. Y son varios los blaugranas que creen que pueden aplacar -en parte- la crisis con el regreso del chileno tras 7 años.