Los futbolistas que han sido diagnosticados con cáncer

En el fútbol, con en cualquier deporte, los jugadores no están exentos de padecer enfermedades, pero en los últimos años el número creció.

El fútbol es considerado el deporte más bello del mundo, pero aún así no está exento de noticias que jamás quisiéramos leer. Por ejemplo, las enfermedades, que alcanzan desde personas vulnerables hasta a nuestro ídolos, esos que pensamos que son invencibles.

Hoy en día se volvió común leer que la noticia más destacada del día es que a un deportista le detectaron determinado padecimiento. Como al jugador David Brooks, mediocampista galés del Bournemouth que en octubre del 2021 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, o sea cáncer.

Por esa razón, en Goal te decimos qué futbolistas han tenido cáncer y tuvieron que luchar hasta vencerlo.

ERIC ABIDAL

Uno de los casos más conocidos, porque además se trataba del defensor del Barcelona que ganó la Champions en 2011. El 15 de marzo de ese año, el conjunto culé anunció que le detectaron un tumor en el hígado al francés.

Un año después, el exjugador tuvo un transplante de hígado donado por un familiar. Tiempo después logró vencer al cáncer y en agosto del 2021 dejó de ser director deportivo del equipo Blaugrana.

LUBOSLAV PENEV

El ex delantero búlgaron tuvo un paso por el Valencia, Atlético Madrid y Celta de Vigo, todos de España. En 1994 se le detectó un cáncer testicular cuando tenía solo 28 años. Tras un duro tratamiento, que lo alejó del fútbol durante un año, logró vencer a la enfermedad y volvió a la canchas para figurar con los Colchoneros.

CARLOS ROA

Uno de los casos más especiales. El legndario portero argentino mejor conocido como el Lechuga, padeció cáncer testicular cuando militaba para el Albacete.

Pasó casi un año fuera de las canchas, pero luego volvió, hasta que en 2009 decidió hacer a un lado al balón para convertirse en pastor de la iglesia adventista del séptimo día.

VIRGINIA TORRECILLA

Su noticia impactó a todo el mundo. En 2020 a la jugadora del Atlético de Madrid e internacional con España, se le detectó un tumor cerebral y en mayo de ese año tuvo que ser operada. Por fortuna hace poco recibió la noticia de que podía volver a entrenar tras avanzar satisfactoriamente con su tratamiento.

En su momento ella misma confirmó que "ya no había nada de tumor" y estaba "limpia".

HEIKO HERRLICH

En el año 2000 y cinco después de haberse consagrado como el máximo goleador de la Bundesliga, el entonces delantero del Borussia Dortmund tuvo que abandonar momentaneamente el fútbol tras tener un tumor cerebral.

Un a{o después volvió a Dortmund y ru retiro de las canchas vino en 2004. Ahora es entrenador y su último club fue el Augsburgo.

JOSÉ FRANCISCO MOLINA

Destacado portero del Valencia que tuvo que dejar el fútbol en el mejor momento de su carrera. El 14 de octubre del 2002, el guardameta puso pausa al fútbol para atener su salud, ya que se le diagnosticó cáncer en un testículo.

Regreso a las canchas en 2003 para defender la portería del Deportivo La Coruña. Actualmente es el director deportivo de la Selección española.

GERMÁN BURGOS

El portero afrontaba la parte final de su carrera cuando, en 2003, le diagnosticaron cáncer en un riñón ñuego de un partido con el Atlético de Madrid. Varios meses estuvo alejado del deporte y volvió para retirarse al año siguiente.

En su momento fue el auxiliar del Cholo Simeone y recientemente dejó el cargo de entrenador en Newell's.

YERAY ÁLVAREZ

A finales de 2016, el central vasco presentó un tumor en el testículo derecho. Tras una segunda recaída en 2017, logró reponerse a la enfermedad y volvió a los entrenamientos del Athletic Club.

MIGUEL LAYÚN

El defensor mexicano, quien tuvo paso por el Watford, Porto, Sevilla y Villarreal, presentó un tumor maligno en 2019. Por fortuna los médicos que lo atendieron lograron extirparle el mal y hasta la fecha el ahora jugador del América no preenta ningún resquicio.

ARJEN ROBBEN

Con tan solo 20 años y una carrera promisoria en el fútbol, el holandés tuvo un cáncer testicular que casi provoca su retiro.

Pasó por un tratamiento largo y doloroso, pero por fortuna logró vencer a la enfermedad y el resto es historia. Se volvió leyenda del Bayern Múnich y llegó a dispuitar una final de Copa del Mundo (2010). Para 2021 anunció su retiro profesional.

JONÁS GUTIÉRREZ

El ex jugador del Mallorca y Newcastle pasó un momento duro en 2013, cuando le diagnosticaron cáncer testicular, el cual apareció tras sufrir un fuerte balonazo en la parte baja del vientre.

Varios meses el argentino estuvo fuera de acción, pero forma parte del selecto grupo que puede presumir haber ganado el partido más importante de su vida. Actualmente milita en la Segunda División de su pais natal.

MARIO GONZÁLEZ

Al jugador colombiano de Millonarios le detectaron leucemia en 2013, justo un día antes de cumlir los 30 años. Durante un entrenamiento sintió mareos y náuseas. Al año siguiente le hicieron un transplante de médula y para 2015 regresó a jugar fútbol.

EDUARDO BERIZZO

El Toto fue un gran central de origen argentino. Jugó para el Celta de Vigo y una vez retirado emprendió su carrera como director técnico. En 2017 se le diagnosticó cáncer de próstata y la enfrentó con tanta fuerza que salió victorioso de la batalla.

"Enfrenté mi enfermedad con mucha fuerza, pero no me siento una verdadera víctima. Fui operado y no necesité otro tratamiento que ese. Lo mío ha sido relativamente controlable, no he transitado momentos tan difíciles", contó en su momento el ahora entrenador de Paraguay.

JOSÉ LUIS SIXTOS

El central que pasó por Cruz Azul presentó cáncer testicular mientras jugaba para el Puebla, en 2001. La situación los obligó a retirarse por un rato hasta que en 2003 volvió a la canchas del fútbol mexicano. Poco tiempo después colgó los botines para siempre.

DIEGO GAMA

El 29 de abril del 2021, el delantero mexicano reveló que le detectaron un tumor cancerígeno en un testículo. Tuvo que ser operado de inmediato y para el 6 de agosto concluypo con sus quimioterapias.

Por ahora forma parte de los Cafetaleros de Chiapas, de la Segunda División del futbol mexicano. Firmó por un año y con esta noticia confirmó que logró superar la enfermedad.

El artículo sigue a continuación

DAVID BROOKS

Con tantas historias de superación, el 2021 nos trae una nueva. El joven galés del Bournemouth, David Brooks, de 24 años, anunció en sus redes sociales que padece un linfoma de Hodgkin (cáncer de una parte del sistema inmunológico llamada sistema linfático).

El futbolista abandonó la concentración de Gales para someterse a un examen médico que confirmó el padecimiento. Ahora, viene lo más importante, prepararse para ganar el partido más importante de su vida.