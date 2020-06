Futbolista, streamer y ¡docente! Agüero comenzó a dar clases de español en Inglaterra

El parate del fútbol por la pandemia obligó a los jugadores a expandir sus horizontes. Sergio Agüero se volcó de lleno a la vida de streamer: es una de las figuras de Twitch, en donde no solo juega al FIFA, sino que también a otros videojuegos y hasta se anima a reaccionar a videos de YouTube. Pero como si eso fuera poco, el Kun ahora también es ¡docente!

El delantero de fue convocado por la BBC para un proyecto apuntado para los chicos que no pueden asitir a las escuelas por el coronavirus. Y su tarea será enseñarle a jóvenes de entre cinco y 14 años a hablar en español. "Hola a todos. Mi nombre es Sergio Agüero y quiero decirles a todos los que estén estudiando desde sus hogares que sigan así", expresó el goleador, quien luego procedió a dar su primera clase: contar hasta 12.

