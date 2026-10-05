El argentino José Alberto Crespo lucha por sobrevivir después de haber sufrido tres paros cardíacos consecutivos durante un partido de fútbol amateur, tras desplomarse de forma repentina sobre el terreno de juego.

El suceso ocurrió la noche del sábado, durante un encuentro del torneo amateur "Torneo Don Pedro", en el complejo deportivo "Cubito" de la ciudad argentina de Neuquén, donde Crespo, jugador del equipo "La Banda de Judiciales", se desplomó de forma repentina.

Según el diario británico "Daily Star", una enfermera que se encontraba entre el público se apresuró a practicarle al jugador una reanimación cardiopulmonar, mientras se preparaba la ambulancia presente en el estadio.

Finalmente, sus compañeros se vieron obligados a trasladarlo en una pequeña camioneta particular hasta el hospital "Bouquet Roldán", manteniendo la reanimación cardiopulmonar durante todo el trayecto.

A la llegada de Crespo al hospital, se constató que había sufrido tres paros cardíacos consecutivos, y su estado fue descrito como crítico, por lo que continúa en la unidad de cuidados intensivos bajo un coma inducido médicamente.

Los organizadores del partido reconocieron que había un problema con la puerta trasera de la ambulancia, aclarando que el vehículo se encontraba en el lugar del encuentro y que llegó hasta el jugador en dos o tres minutos tras ser requerido, antes de que su traslado se complicara.

La familia de Crespo y sus compañeros viven momentos de angustia, mientras continúan los llamamientos por su recuperación, a la vez que el suceso ha generado reclamos para reforzar la cobertura médica y los equipamientos de emergencia en las competiciones de fútbol amateur.