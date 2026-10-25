Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, estalló en una airada protesta tras ver la tarjeta roja en el dramático empate 3-3 ante la Roma. El técnico italiano criticó a los árbitros por dar validez al polémico gol del empate de Leonardo Balerdi en los últimos minutos, pese a las protestas del Nápoles por una falta.

Anuncios

Allegri, expulsado mientras la Roma rescata un punto en los últimos minutos en Nápoles

El entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, fue expulsado en los instantes finales de un frenético empate 3-3 ante la Roma en la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona. El Napoli se adelantó 2-0 con goles de Andre Frank Zambo Anguissa y Scott McTominay, antes de que la Roma marcara dos veces en cinco minutos por medio de Matias Soule y Leonardo Balerdi.

McTominay anotó su segundo gol con un disparo desde lejos para devolver la ventaja al Napoli, 3-2, pero Balerdi marcó de cabeza el empate en los últimos minutos después de que el VAR revisara y diera por válida la jugada tras un polémico choque con Sam Beukema.

Allegri reaccionó con furia en la banda después de que el cuarto árbitro, Juan Luca Sacchi, avisara al colegiado Andrea Colombo, que le mostró la tarjeta roja directa.

Allegri carga contra los árbitros y denuncia un doble rasero en la banda

En una contundente entrevista posterior al partido con DAZN Italia, Allegri negó haber insultado a los árbitros y expresó su frustración por el trato disciplinario que recibe. «El cuarto árbitro llamó al árbitro y consiguió que me expulsaran, pero yo no dije absolutamente nada», afirmó Allegri.

Anuncios Anuncios

«La próxima vez tendré que sentarme en el banquillo y no moverme, porque cada vez que me muevo, me expulsan. La temporada pasada tuve que pagar 80.000 euros en multas, así que quizá a partir de ahora ni siquiera debería estar en la banda».

Related Topics

«Veo a otros que prácticamente entran corriendo en el campo y nadie dice nada; cuando yo me muevo, me castigan», añadió con sarcasmo.

Responde con sarcasmo a los problemas defensivos y a la sequía goleadora de Hojlund

Preguntado por la fragilidad defensiva del Napoli tras la victoria por 4-3 entre semana ante el Bodo/Glimt en la Champions League y la derrota por 3-1 frente al Venezia, Allegri respondió con mordaz sarcasmo: «Ahora he cambiado mi forma de jugar: todo es ataque. Desde el comienzo de la temporada, incluso intento utilizar cuatro delanteros si puedo».

Anuncios

Allegri también respaldó al delantero Rasmus Hojlund, que sigue sin marcar en ocho partidos: «Esta noche tuvo tres ocasiones muy favorables... El gol acabará llegando».

También informó sobre el estado del defensa Benoit Badiashile, que abandonó el campo cojeando por un problema muscular: «Por desgracia, ha sufrido esta lesión y la evaluaremos durante las próximas 48 horas».

Anuncios

Allegri se expone a una sanción antes de la visita del Napoli al Monza

Allegri admitió que la rabia tras el partido le impedía ser objetivo después de que el Napoli volviera a dejarse puntos valiosos en la Serie A. «Todavía estoy enfadado por cómo terminó el partido, así que quizá me falta claridad... Después de 25 años en esto, yo también puedo cometer errores», reconoció Allegri.

«Ahora mismo no estoy en condiciones, por primera vez después de 25 años, de daros respuestas claras sobre el partido. Así que lo siento, pero tengo que desearos buenas noches».

Anuncios

Después de que miembros de su equipo tuvieran que sujetarlo durante su arrebato en la banda, Allegri será sancionado para la visita del Napoli al Monza entre semana. La sanción podría ampliarse en función del acta arbitral.