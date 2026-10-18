¿Funcionará su apuesta? El técnico del Al Ahli define al sustituto de Ivan Toney ante Al Feiha

El neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al Ahli, ya ha decidido quién será el sustituto del lesionado Ivan Toney en el partido del equipo ante el Al Fayha, mañana lunes, correspondiente a la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

Según fuentes especiales del diario "Arriyadiyah", Pusic se inclina por apostar por Firas Al Buraikan en lugar del inglés Ivan Toney.

La ausencia de Toney en el encuentro quedó confirmada tras sufrir una lesión en la articulación de la cadera durante la sesión de entrenamiento del sábado, según informó el club a través de su cuenta oficial en la plataforma "X" este domingo.

Al Buraikan ha disputado 266 minutos repartidos en ocho partidos de liga en la presente temporada, tres de ellos como titular, y ha dado una única asistencia.

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El técnico neerlandés dio los últimos toques a sus planes técnicos y tácticos durante los entrenamientos celebrados en el campo del club el domingo, antes de que la expedición comenzara a prepararse para viajar a Al Qassim y, desde allí, por carretera hasta Al Majmaah para jugar el partido ante el Al Fayha.

El conjunto de Al Ahli ocupa la sexta posición con 15 puntos en ocho encuentros, después del aplazamiento de su partido ante el Al Nassr en la jornada pasada, mientras que el Al Fayha es decimocuarto con siete puntos antes de su esperado duelo en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majmaah.