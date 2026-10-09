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FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP
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Fullkrug, de nuevo decisivo: gol del ex en Dortmund en el 92’, es el máximo goleador de la Bundes

Werder Bremen

Niclas Fullkrug una vez más decisivo: el exdelantero del Milan marcó el gol del ex decisivo para el empate de su Werder Bremen, 2-2 en Dortmund contra el Borussia, en el primer tropiezo de la temporada del Dortmund, después de haberse puesto 2-0 arriba. Cuarto gol en la Bundesliga para el delantero alemán, de momento máximo goleador tras una temporada decepcionante en la Serie A, con solo un tanto en liga.


El Werder vuela hasta la cuarta plaza, con 8 puntos: de los 10 goles marcados hasta ahora por el equipo de Bremen, nada menos que 4 llevan la firma de Fullkrug, que ahora espera volver a la selección alemana. Se frena el Borussia Dortmund de Kovac, después de cuatro victorias seguidas: el gol llegó de cabeza en el 92', tras una falta botada por Grull. El ex del Milan no deja de marcar.

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