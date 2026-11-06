Cómo ver el Fulham-Newcastle United con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 10:00 Craven Cottage

El Fulham recibe al Newcastle United en Craven Cottage en un partido de la Premier League que llega en un momento difícil para el equipo visitante, que viaja a Londres en busca de una reacción tras una semana turbulenta en Tyneside.

El Fulham de Alvaro Arbeloa se ha mostrado sólido en casa esta temporada y llega al encuentro en una situación razonable. Ocupa el 15.º puesto de la tabla, pero sus dos victorias consecutivas en la Premier League durante las últimas semanas le dan cierta confianza para este partido.

El Newcastle, actualmente 13.º, ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y cayó dos veces ante el Everton en el espacio de una semana. El ambiente en St James' Park se ha enrarecido: los jugadores fueron despedidos con pitos al término de la derrota en casa ante el Everton.

La presión sobre el entrenador Matthias Jaissle va en aumento, aunque ha declarado públicamente que sigue contando con todo el apoyo de la directiva del club. Le espera una tarde exigente en Craven Cottage sin varios jugadores importantes, con Joelinton de baja por lesión y Jacob Ramsey sancionado.

El Fulham sabe que el Newcastle sigue siendo capaz de rendir a domicilio, como demostró al ganar 0-2 al Crystal Palace en su último partido fuera de casa. El equipo visitante necesitará repetir ese nivel para frenar una mala racha que ha inquietado tanto a la afición como al personal del club.

La información oficial sobre la retransmisión de este partido aún no está disponible. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer el canal de televisión y los detalles de la emisión en directo confirmados.

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