«Fuimos eficaces»: Florian Wirtz analiza la victoria del Liverpool ante el Crystal Palace

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Florian Wirtz ha elogiado la eficacia del Liverpool después de que el equipo lograra tres puntos vitales a domicilio ante un Crystal Palace en apuros. El internacional alemán marcó en la victoria con la que el equipo de Andoni Iraola se repuso de una decepción europea y ascendió a los cuatro primeros puestos de la Premier League.

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Wirtz destaca la eficacia del Liverpool

El mediapunta del Liverpool Wirtz se mostró exultante tras la actuación solvente de su equipo en Selhurst Park, donde el Liverpool se repuso de las derrotas consecutivas ante el Fenerbahce en la Champions League y el Arsenal en la Premier League para superar con una serenidad admirable una complicada visita.

El creador de juego alemán señaló que, aunque el partido no fue una sucesión constante de ocasiones, el Liverpool aprovechó las oportunidades que tuvo en el último tercio del campo. «Hicimos un buen partido. Estamos muy contentos por la victoria y eso es lo único que importa. Fuimos eficaces de cara a portería. No tuvimos tantas ocasiones claras... Bueno, quizá sí, no lo sé, pero me dio la sensación de que no. Por eso, marcar tres goles siempre está bien. Defendimos bastante bien, así que fue una buena actuación colectiva», explicó Wirtz en su valoración tras el encuentro.

Un gol en un momento clave en Selhurst Park

El Liverpool hizo pagar al Palace las ocasiones que desperdició en Selhurst Park. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el minuto 40 con un buen cabezazo tras una jugada ensayada de falta. Wirtz amplió la ventaja a los 14 minutos de la segunda parte después de una asistencia de Bradley Barcola, antes de que Alexander Isak anotara el tercero en los últimos minutos, su séptimo gol liguero de la temporada. Así, el penalti transformado por Eddie Nketiah en el tiempo añadido tras una falta de Milos Kerkez quedó en un mero tanto de consolación para los locales.

Wirtz reconoció la importancia de ese primer gol para cambiar el equilibrio psicológico del partido. «Fue muy importante, también por el gol que les anularon. Nos dio un buen impulso de cara al descanso. Hizo que el partido fuera un poco más fácil o más abierto para nosotros. Fue un buen momento para marcar», comentó.

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Las instrucciones tácticas dan sus frutos

Gracias a la victoria de hoy, el Liverpool suma ya 13 puntos a domicilio en la Premier League esta temporada, más que cualquier otro equipo de la competición. Esa cifra iguala, además, su mejor registro histórico de puntos en los cinco primeros partidos fuera de casa de una campaña liguera.

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«Fue un gran pase a Bradley [Barcola], al espacio. El entrenador nos insistió mucho en que llegáramos al área y creo que teníamos a tres jugadores allí. Por suerte, el balón me llegó y pude marcar», dijo Wirtz sobre su gol.

Los problemas del Palace y la confianza del Liverpool

Mientras el Liverpool celebra, la situación en el Crystal Palace se vuelve cada vez más delicada para su entrenador, Pierre Sage. Fue la cuarta derrota consecutiva del Palace en la Premier League y el equipo sigue anclado en el último puesto de la tabla. Con solo siete puntos de 30 posibles desde que sustituyó a Oliver Glasner, Sage está sometido a un enorme escrutinio.

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Para el Liverpool, la victoria refuerza su convicción de que puede competir contra cualquiera a domicilio, independientemente del ambiente. Wirtz concluyó hablando de la mentalidad del equipo cuando juega lejos de Anfield. «Siempre tenemos confianza porque sabemos el equipo que tenemos y la calidad que poseemos. No importa que juguemos fuera de casa, pero, desde luego, necesitamos contar con más jugadores en los partidos en casa», afirmó.