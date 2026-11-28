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El portero del Ajax Marc ter Stegen ha explicado su reciente visita al Barcelona, club al que pertenece, y ha elogiado a su suplente, Maarten Paes, antes del De Klassieker del domingo ante el Feyenoord. Junto al entrenador Michel Sanchez, que quiere que su equipo, invicto a domicilio, controle el balón en De Kuip, Ter Stegen insistió en que no hay motivos para preocuparse por la portería.

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Ter Stegen explica su visita a Barcelona antes del De Klassieker

Marc ter Stegen, cedido al Ajax, ha tranquilizado a la afición sobre su reciente viaje al FC Barcelona, club al que pertenece, tras el parón internacional. El equipo de Ámsterdam prepara el De Klassieker del domingo ante el Feyenoord en De Kuip. El portero alemán explicó el viernes, desde Sportpark de Toekomst, que aprovechó un día libre programado para ver a su familia y consultar con personal médico que conoce, después de perderse el partido del pasado domingo contra el ADO Den Haag por molestias físicas.

«Fui allí principalmente para visitar a mi familia», declaró Ter Stegen a ESPN. «Por supuesto, sigo siendo jugador del FC Barcelona. Tengo una relación de muchos años con el médico de allí y tenía algunas molestias leves. Siempre han estado ahí cuando los he necesitado. Además, estoy siempre en contacto con ellos, igual que con los médicos de la selección alemana».

«Con Maarten Paes tenemos un buen portero»

Ter Stegen recalcó que compartir información médica entre clubes beneficia a su estado físico y elogió a su compañero Maarten Paes por estar preparado para sustituirle cuando haga falta. Tras volver a entrenarse el jueves en buenas condiciones, insistió en que la portería del Ajax está en buenas manos antes del viaje a Róterdam.

«Creo que es bueno que varias personas lo examinen y es importante que todo el mundo tenga toda la información», afirmó Ter Stegen. «Ayer (jueves) se pudo ver que las cosas volvían a ir bien. Hago todo lo posible por estar siempre en mi mejor estado, y esto forma parte de ello. Con Maarten (Paes) tenemos un buen portero que siempre puede sustituirme bien. Entrena de maravilla. No creo que tengamos que preocuparnos por nada».

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Michel Sanchez exige controlar el juego y lamenta el veto a la afición visitante

El Ajax viaja a Róterdam con tres puntos de ventaja sobre el Feyenoord, quinto clasificado, y una racha de diez partidos invicto a domicilio en la Eredivisie (siete victorias y tres empates). Viene de ganar 4-0 al FC Thun en un encuentro tras el que el entrenador Michel Sanchez elogió a Daley Blind, Dies Janse, Marcos Leonardo y Rayane Bounida. Sanchez habló en la sala de prensa del Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam la noche del jueves 26 de noviembre, poco después de que terminara el partido de la Conference League contra el FC Thun. Confirmó que el Ajax mantendrá su planteamiento ofensivo en De Kuip para contener a jugadores peligrosos del Feyenoord como Anis Hadj Moussa y Luciano Valente. También expresó su sorpresa por el hecho de que la afición visitante siga sin poder asistir a este partido, como ocurre desde 2009.

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«Tampoco vamos a cambiar eso en Róterdam», dijo Sanchez en la rueda de prensa posterior al partido en Ámsterdam, en referencia a su filosofía. «Queremos llevar la iniciativa sobre el campo y tener el balón... La mejor manera de defender ante Hadj Moussa es mantener la posesión y seguir atacando». Sobre el veto a la afición visitante, añadió: «Creo que es muy importante que todo el mundo pueda asistir a un partido. Es una lástima enorme y, de hecho, es algo que me sorprende... me duele mucho que no les permitan entrar en el estadio».

Mucho en juego y una cifra señalada en De Kuip este domingo

El Ajax ha ganado cinco de los últimos ocho De Klassieker disputados en De Kuip en todas las competiciones y puede ampliar a seis puntos su ventaja sobre su gran rival con otra victoria. Por su parte, el defensa Youri Baas está cerca de alcanzar los 100 partidos en la Eredivisie.

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«La mejor manera de afrontar este tipo de partidos es creer en uno mismo y hacer lo que se trabaja durante todo el año», afirmó Sanchez. «Será un partido muy exigente y duro. Tenemos que ser lo más fuertes posible mentalmente sobre el campo para competir contra ellos».