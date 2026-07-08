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Muhammad Sharaf Eldeen

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Fuerzas de seguridad y drones... Francia teme que se repita el escenario de 2022 ante Marruecos

Francia vs Marruecos
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Los Galos vencieron a los Leones del Atlas en la semifinal del Mundial de Catar.

París se prepara para asegurar la seguridad durante el partido de Francia contra Marruecos, este jueves por la noche, en los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro comenzará a las 22:00, hora francesa, con estrictas medidas de seguridad ante posibles concentraciones de aficionados.

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La radio francesa Monte Carlo recuerda que, a 5.525 kilómetros de Boston —sede del duelo—, París se prepara para esta cita.

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Se espera que miles de aficionados franceses acudan al estadio Gillette para seguir el partido entre los «Gallos» y los «Leones del Atlas», mientras las autoridades organizan la seguridad para evitar que las celebraciones en las calles de la capital se conviertan en disturbios.

Medidas preventivas

Aunque el partido empieza a las 22:00 (hora francesa), las medidas se activarán desde las 21:00, según «Le Parisien».

La Jefatura de Policía autorizó el uso de drones para grabar las calles durante los cuartos de final. Su objetivo es detectar incidentes y alborotadores con rapidez, sobre todo tras las 266 detenciones de la semifinal de 2022, 167 en París.

Además, permanece la prohibición de fuegos artificiales hasta el 20 de julio, medida adoptada tras los disturbios que siguieron a la victoria del París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Para evitar concentraciones espontáneas en los Campos Elíseos, se cerrarán varias estaciones de metro. En la línea 6 se cortará el tramo entre Charles de Gaulle-Étoile y Trocadéro, y esta última estación permanecerá cerrada en las líneas 1 y 2.

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