La octava jornada de la Liga Joy de Élite sub-21 fue testigo del brillo de varios jóvenes talentos, que acapararon todas las miradas con sus goles decisivos y su destacado rendimiento ofensivo, contribuyendo a lograr importantes victorias para sus clubes, en medio de una creciente competencia por los puestos de arriba en la tabla de clasificación.

Cinco jugadores encabezaron el protagonismo, después de que cada uno de ellos dejara su huella en los resultados de su equipo, empezando por el hat-trick de Daniel Al-Habib con el Al-Fayha, pasando por el doblete de Luai Al-Muhaimid y Musa Adam, hasta llegar al papel decisivo que desempeñaron Amadou Diang y Abdulrahman Al-Anzi en las victorias del Al-Hazm y el Al-Nassr.

Daniel Al-Habib: un hat-trick que guía al Al-Fayha

Daniel Al-Habib, jugador del Al-Fayha, ofreció la mejor actuación individual entre las estrellas de la octava jornada, después de marcar tres goles —un hat-trick— en la amplia victoria por 3-0 sobre el Al-Akhdoud a domicilio, siendo el de la huella más clara en el enfrentamiento, tras encargarse de los tres goles de su equipo.

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Este brillo le dio al Al-Fayha una importante victoria a domicilio, mientras que los goles de Al-Habib pusieron de relieve sus capacidades goleadoras, reservándose un lugar entre las estrellas más destacadas de la jornada, en un momento en el que los talentos emergentes aspiran a aprovechar su buen rendimiento y llamar la atención durante la competición del torneo.

Luai Al-Muhaimid y Musa Adam: dos dobletes en la noche de las victorias

Luai Al-Muhaimid continuó con su gran momento con la camiseta del Al-Taawoun, tras marcar dos goles en los minutos 7 y 45+3, durante la amplia victoria sobre el Al-Ittifaq por 5-1, contribuyendo con fuerza al triunfo que le dio a su equipo tres puntos importantes, y reforzando su presencia entre los equipos que buscan avanzar en la tabla de clasificación.

Por su parte, Musa Adam desempeñó el papel protagonista con el Al-Ahli, tras anotar un doblete en los minutos 33 y 62, guiando a su equipo a la victoria sobre el Damac por 3-1, y elevando su cuenta personal a seis goles en la carrera por el pichichi de la Liga Joy de Élite sub-21.

Amadou Diang lidera la goleada del Al-Hazm y Al-Anzi salva al Al-Nassr

Por su parte, Amadou Diang contribuyó a la gran victoria que logró el Al-Hazm sobre el Al-Wehda por un contundente 5-0, en un partido en el que su equipo impuso su superioridad ofensiva y se llevó los tres puntos con una actuación destacada, situándose entre los nombres que sobresalieron en la octava jornada.

En cuanto a Abdulrahman Al-Anzi, jugador del Al-Nassr, tuvo un papel decisivo en el enfrentamiento ante el Al-Qadisiya, tras marcar el gol del empate en el minuto 36, cuando su equipo iba por detrás con un gol en contra, contribuyendo al regreso del Al-Nassr al partido antes de sentenciar la victoria por 2-1 a pesar de la inferioridad numérica, y confirmando la importancia de los goles que llegan en los momentos difíciles.

Así, la lista de los cinco jugadores más destacados de la octava jornada de la Liga Joy de Élite sub-21 incluyó a Daniel Al-Habib, Luai Al-Muhaimid, Musa Adam, Amadou Diang y Abdulrahman Al-Anzi, después de combinar la influencia goleadora con la contribución a la consecución de puntos, con Al-Habib sobresaliendo de manera especial gracias a haber marcado un triplete completo en el partido entre el Al-Fayha y el Al-Akhdoud.