El Liverpool recibió un golpe doble antes de enfrentarse al Villarreal el próximo martes, en Anfield, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, después de que el húngaro Dominik Szoboszlai y el neerlandés Jeremie Frimpong sufrieran sendas lesiones durante la victoria ante el Brentford (2-1) el sábado, en la Premier League, en medio de la preocupación por su posible ausencia en el esperado duelo europeo.

La lesión de Szoboszlai se produjo en el minuto 32, cuando sintió unas molestias musculares que le obligaron a abandonar el campo, mientras que Frimpong solo pudo jugar 6 minutos tras entrar como suplente al comienzo de la segunda parte, para retirarse también por un problema físico, lo que coloca al cuerpo técnico ante un nuevo desafío antes de recibir al conjunto español.

Y aunque el Liverpool logró sumar los tres puntos, después de remontar la desventaja provocada por el gol de Keane Lewis-Potter gracias a los tantos de Victor Muñoz y Alexander Isak, las dos lesiones empañaron el triunfo, especialmente con el equipo arrastrando otras ausencias antes del compromiso continental.

En declaraciones posteriores al partido, el entrenador advirtió de la dificultad de la situación física dentro del equipo, ante la acumulación de encuentros y la falta de tiempo suficiente de recuperación para los jugadores, al señalar: "Creo que nuestra situación es muy delicada. Jugamos un partido fuera de casa en la Champions League hace dos días, llegamos a casa a última hora de la noche y quizá no tuvimos un periodo de recuperación adecuado".

Añadió que el cuerpo técnico se encuentra ante una elección difícil entre apoyarse en jugadores que han disputado partidos consecutivos y acumulan un estado de agotamiento, o dar entrada a futbolistas que vuelven de una lesión sin tener plena certeza de su disponibilidad.

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Y explicó sobre Szoboszlai: "Sintió el mismo problema, no es una lesión nueva, y quizá no se recuperó lo suficiente, por eso necesitaremos más tiempo con él".

En cuanto a Frimpong, indicó que sufrió calambres durante el último partido europeo, antes de sentir un nuevo problema muscular ante el Brentford.

El entrenador confirmó que el Liverpool perderá los servicios de ambos jugadores durante algún tiempo, lo que pone muy en duda su participación ante el Villarreal y aumenta la presión sobre el cuerpo técnico antes del esperado encuentro.

Ausencias adicionales agravan el apuro del Liverpool

Y los problemas del Liverpool no se detienen en Szoboszlai y Frimpong, ya que el equipo sufre también la baja de Hugo Ekitiké, Conor Bradley, Vítězslav Jaroš y Giovanni Leoni, por distintas lesiones, lo que eleva el número de ausencias posibles a 6 jugadores.

La ausencia de Bradley y Frimpong representa un golpe especial para las opciones del equipo en el lateral derecho, ya que el cuerpo técnico se verá obligado a buscar alternativas para reordenar la línea defensiva antes de medirse al Villarreal, que llega al partido con la moral relativamente alta tras su victoria sobre el Napoli en la jornada anterior.